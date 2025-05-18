Cultura
El Trapezi de Reus s'acomiada de la 29a edició amb 40.000 espectadors i un 96% d’ocupació
La Fira del Circ de Catalunya posa èmfasi en les sinergies internacionals entre companyies per enfortir el sector
La Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi de Reus, ha posat punt final a la 29a edició després d'atreure 40.000 espectadors i registrar un 96% d'ocupació a les funcions de sala.
Durant cinc dies, la capital del Baix Camp s'ha convertit en un pol d'atracció per al circ contemporani, acollint companyies d'arreu que han fet de Reus un punt de trobada entre artistes, públic i professionals.
Més de 400 professionals acreditats han participat en la fira, que ha posat el focus en les sinergies internacionals. «És una fira referent, hem anat posant llavors perquè creixin i aportin salut al sector», ha afirmat la codirectora artística Cristina Cazorla.
Enguany, a més, el certamen ha col·laborat amb el Quebec per consolidar la seva projecció mundial.
