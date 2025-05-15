Circ
Reus s'omple de circ amb el Trapezi
La Fira Trapezi ofereix una cinquantena d’espectacles durant cinc dies
L’espera ha finalitzat, la Fira del Trapezi ja és aquí. Ahir la ciutat de Reus va gaudir del primer dia d’una de les cites més importants del calendari cultural de la ciutat. «El Trapezi vesteix la ciutat de circ i això és gràcies a molta gent. Recollim el millor de totes les edicions fetes fins ara», va prometre el regidor de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, durant la inauguració oficial que es va dur a terme al Centre d’Art Cal Massó.
«Quan comença l’espectacle passen moltes coses; rius, plores, et fa pensar en les coses que ens passen durant el dia i això no seria possible sense la cultura i sense el circ que ens remou per dins», va afirmar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. A més, la batllessa va reivindicar que el Trapezi ha esdevingut una cita d’una rellevància que travessa les nostres fronteres: «Ens visiten artistes de tot arreu, tant del país com de fora. Això demostra que aquesta no és una fira local o nacional, és una fira internacional. Som referents internacionals del circ».
«Hi haurà espectacles de tot, per a tothom i a tot arreu. Al Bartrina, al Santa Llúcia per primera vegada enguany, la Palma, el Parc Sant Jordi o el Parc de la Festa. El circ arriba a tota la ciutat», va remarcar per la seva banda la codirectora artística de la Fira del Trapezi, Alba Sarraute. A més, Sarraute va recordar que el Trapezi també serveix com espai perquè els artistes es donin a conèixer i, si sorprenen a qui han de sorprendre, puguin ser contractats. Sense pressions, com dirien.
En acabar els parlaments, els presents es van dirigir al passeig de Sunyer on, sobtadament, va aparèixer un eixelebrat amb ulleres de sol, casc de ciclista i bigoti afilat que cridava i corria amunt i avall mentre sostenia amb les mans un cartell de cartó on posava «Kiss & Fly». Òbviament, aquest no era un home estrambòtic que casualment passava per allà, ni tampoc els seus tres amics que van arribar sobre una bicicleta amb una baluerna a sobre va ser una fortuïta coincidència, eren la Tripotes la Compagnie que, com bé prometia el cartell, van volar i gairebé fer-li un petó a les copes dels arbres del passeig.
Els quatre integrants de l’espectacle, amb música i sense parar quiets ni un moment, ràpidament van descarregar un tauló i una estructura de fusta triangular que formarien un trampolí improvisat. Aleshores, amb salts i acrobàcies impossibles, van començar a impulsar-se els uns als altres, cada vegada més amunt, cada vegada amb virolles més espectaculars i impossibles, alternant-se per pujar al trampolí, sostenint-se els uns als altres cap per avall en postures físicament impossibles. Fins i tot, van arribar a carregar un pilar de tres que, probablement, els Xiquets de Reus haurien donat l’aprovat. D’aquesta manera, era inevitable que el públic aplaudís a cada exhibició del que va ser un tastet d’allò que la companyia oferirà durant la resta de la fira.
No obstant això, el Trapezi no havia acabat ni molt menys en el seu primer dia d’activitat. La traca ja estava encesa i altres espectacles es van anar succeint en diferents espais com la Palma, la plaça Mercadal, el Parc de la Festa, el Teatre Santa Llúcia i, també, a l’àrea d’aparcament de Sant Francesc.
Precisament, en aquest darrer espai es va dur a terme un dels espectacles més emocionants i vertiginosos de la jornada, Ninguna Palabra, de la Balbál Company. El duet, format per Josefina Castro i Daniel Ortiz, va escalar una estructura formada per dos pilars metàl·lics que, si fa no fa, rondava els vuit metres d’altura. Sospesos a l’aire, es deixaven caure, se subjectaven cap per avall i s’elevaven fent ús tan sols els genolls, com si les lleis de la gravetat fossin un conte de fantasia que Newton es va inventar. Es deixaven caure, sense por aparent, caient sobre uns grans matalassos i actuant com si els seus cossos fossin lleugers com plomes.
Tot un seguit d’espectacles que no eren res més que un bocí de la quarantena d’espectacles que hi ha programats per l’edició del Trapezi d’enguany. Una fira que un cop més pretén acostar a la població les arts escèniques i del circ des de tots els seus vessants quan és molt a prop de complir les 30 edicions l’any vinent. «Des del Departament volem destacar com, més enllà de l’espai de mercat professional que suposa aquesta Fira, també ajuda a acostar, garantir l’accés, la participació i el gaudi de la cultura per la ciutadania», va destacar durant l’inici de la fira, el director de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Edgar Garcia. A més, el director de l’ICEC també va fer valdre que el Trapezi forma part del II Pla d’impuls del circ 2023-2026 que ha creat la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de donar suport a aquesta disciplina.
Avui dijous 15 de maig els espectacles continuen a partir de les 18 hores en diferents espais de la ciutat com l’àrea d’aparcament de Sant Francesc, el Teatre Santa Llúcia, la Palma, el Parc de la Festa, el Teatre Bartrina, el Teatre Fortuny i la plaça Mercadal. Alguns d’ells gratuïtament i, d’altres, a preus que van des dels 3 fins als 8 euros sense aplicar descomptes.