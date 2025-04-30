Gastronomia
Una trentena d'establiments participen en la 24a Ganxet Pintxo
Les tapes, que es podran provar del 8 al 25 de maig, mantenen el preu de 4 euros
El restaurant El Jardí de la Casa Rull ha estat l’escenari de la presentació de la Ganxet Pintxo 2025, que tindrà lloc del 8 al 25 de maig. Les tapes de la ruta, que arriba a la 24a edició, mantenen el preu de 4 euros i, com sempre, inclouran el quinto o la canya Estrella Damm i, per primer any, per 20 cèntims més, tapa i quinto Free Damm Torrada o Voll-Damm. En total hi participen 31 establiments.
A l'acte de presentació de la Ganxet Pintxo de Primavera 2025 hi han assistit Sandra Guaita, alcaldessa de Reus; Noemí Llauradó, regidora de Projecció de Ciutat; Mario Basora, president de la Cambra de Comerç de Reus; Jaume Batista, coordinador de la Ganxet Pintxo i vicepresident de la Cambra de Comerç de Reus; Javier Tirado, responsable Trade Marketing Damm, i Núria Vilanova, del Banc de Sang i Teixits del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
Reus
Pep Santos Alasà
Després de l’èxit de l’any passat, en què es van concentrar tots els esforços en una sola edició de la ruta, aquest 2025 la Ganxet Pintxo repeteix format, amb una durada de gairebé tres setmanes.
Sandra Guaita, alcaldessa de la ciutat, ha remarcat que «aquesta és una ruta molt important pel sector gastronòmic de la ciutat i per això des de l’Ajuntament volem fer-li costat, perquè valorem la implicació dels diferents establiments participants. La nostra ciutat és una ciutat que es mou. Realment oferim a la ciutadania i a totes les persones que ens visiten tot de propostes que ens omplen el calendari d’activitat i això ens enorgulleix».
El president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora, ha aprofitat la presentació de la ruta per convidar tota la ciutadania a «participar d’una ruta que s’ha convertit en referència al nostre territori per la qualitat de les tapes i per ser punt d’atracció no només per als reusencs i reusenques, sinó també per a la gent d’altres comarques».
Per la seva banda, Noemí Llauradó, regidora de Projecció de Ciutat, ha explicat que «la Ganxet Pintxo és una important oferta de restauració i és també una oferta en format lúdic i participatiu, que la converteix en una autèntica experiència de ciutat i de reclam per a tots els públics, ja siguin de Reus o de fora. Durant uns dies ens convertim en un referent gastronòmic i a més, amb uns restauradors que aposten per la sostenibilitat i la qualitat, i que utilitzen ingredients frescos i autèntics del territori».
Finalment, el coordinador de la Ganxet Pintxo, Jaume Batista, ha destacat el paper «dinamitzador de la ruta, que durant 18 dies de primavera omple els carrers de Reus de persones amb ganes de degustar les diferents creacions culinàries dels participants, plats elaborats amb productes de proximitat d’un elevat nivell gastronòmic».
Premis i sortejos de la ruta
Com cada any, els clients de la ruta tindran l’oportunitat de votar les millors tapes de la Ganxet Pintxo a través de la web de Gastronosfera, una votació que donarà l’opció d’entrar diversos sortejos.
Els premis als que es pot optar en aquesta edició són els següents:
Premis per a consumidors:
- Premi 1- Les persones que participin en les votacions de la millor tapa a través de la web de Gastronosfera entraran en el sorteig d’un àpat per a dues persones en un dels restaurants participants de la Ganxet Pintxo 2025 + 2 Pack Visit Reus (Reus Promoció).
- Premi 2- Sorteig de 2 tapes + 1 entrada doble a PortAventura.
- Premi 3- Sorteig de 2 tapes + 1 entrada doble a Infinitum Beach Club.
Els requisits per participar en els premis 2 i 3 són seguir a @GanxetPintxo a les xarxes socials i etiquetar 3 persones amb les quals els agradaria compartir la ruta. Opcionalment es pot compartir a les històries.
Premis per a restauradors
- Premi Gastronòmic (millor tapa)- 1 estand gratuït a la fira Reus Viu el Vi 2025, que se celebrarà del 6 al 8 de juny.
- Premi Gastronomia Sostenible – 3 barrils de cervesa Estrella Damm
- Premi Maridatge Damm - 2 barrils de cervesa Estrella Damm
- Premi Ciutat de Reus - Trofeu
- Premi Sabor a Tradició - Diploma
- Premis populars (2a, 3a i 4a tapa més votada) – Diploma