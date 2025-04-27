Medi Ambient
El GEPEC-EdC insta el Govern a recuperar la conselleria de Medi Ambient
L'entitat ecologista s'ha reunit a Reus per commemorar quaranta anys d'història rememorant les lluites compartides
El Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya (Gepec-EdC) insta el Govern a recuperar la conselleria de Medi Ambient després de quinze anys sense tenir-ne.
«Una conselleria de Medi Ambient vol dir ficar límits, ordre, fiscalitzar. Si no hi és, ningú limita els possibles projectes», ha afirmat Xavi Jiménez, president de Gepec-EdC en la celebració dels 40 anys de l'entitat.
La Palma de Reus ha estat punt de trobada on rememorar lluites compartides, com la defensa de la serra del Montsant o els Ports, que va derivar en la creació de dos parcs naturals.
Actualment, l'entitat treballa en projectes de defensa ambiental com el riu Siurana o el rebuig envers la implantació de l'empresa LOTTE a Mont-roig del Camp.
Quatre dècades enrere en una cafeteria de Valls, un grup de set joves va engegar el que es convertiria en Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (Gepec), una entitat per defensar els interessos mediambientals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Amb els anys, l'agrupació va créixer fins a assolir els més de 800 socis actuals i estendre la seva causa arreu del país amb campanyes globals en el si de la xarxa de conservació per la natura de Catalunya.
En una mirada al passat, Jiménez ha tret pit del paper de l'entitat en la defensa d'espais com la serra de Montsant o els Ports, una lluita que amb el temps va derivar amb la declaració dels dos ports naturals. «Són d'aquelles coses que avui en dia donem per fetes, però no hem d'oblidar que no fa massa anys el Montsant i els Ports no eren espais protegits i hi volien anar projectes eòlics. Vam tenir el repte d'aturar aquells projectes i ho vam fer a contracorrent», ha afegit.
En canvi, en altres campanyes lamenten no haver pogut arribar tan lluny com desitjaven, com és el cas de la construcció del pantà de Margalef o la protecció de les zones humides a la zona pròxima a PortAventura. Amb tot, l'entitat continua lluitant en causes com la defensa del riu Siurana, per la qual al llarg del temps s'han obert processos judicials.
Arran d'una acció reivindicativa l'assut de Riudecanyes l'estiu de 2017, en què es van obrir les comportes del canal de derivació per desviar l'aigua cap al riu Siurana, es va denunciar a l'expresident de Gepec Andreu Escolà i Anaïs Estrems, de la Plataforma pel Riu Siurana.
Tots dos s'enfronten a quatre anys de presó pels delictes d'usurpació en la seva modalitat de distracció de les aigües, per coaccions subsidiàriament, i per danys agreujats. El judici però, ja ha estat ajornat en diverses ocasions.
Concentració a la presa del pantà de Siurana
Pel que fa al riu Siurana, aquest dimecres hi ha convocada una concentració a la presa del pantà, una acció que vol servir com a eina de pressió abans de la Comissió de Desembassament prevista pel 5 de maig.
«Si avui en dia -el pantà de- Siurana està al 30% amb tres hectòmetres cúbics, està en pla d'emergència i segons el pla de sequera, no s'hauria de tocar aquella aigua, perquè no sabem què passarà l'any vinent. Seria la lògica per mantenir el cabal ecològic i el reg del Priorat», ha asseverat Escolà, qui també ha carregat contra el transvasament que es va fer l'any 2022 afirmant que l'aigua «va anar a parar a Reus» i no pas a usos agraris. En aquest sentit, ha augurat que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) no autoritzarà el transvasament i ha apel·lat a la tasca «fiscalitzadora» de l'organisme.
Petició per recuperar la conselleria de Medi Ambient
Amb tot, l'entitat ecologista demana un canvi de rumb a l'executiu català, a qui reclama que recuperi la conselleria de Medi Ambient. Per a Jiménez, el fet que les responsabilitats ambientals es reparteixin entre diferents departaments és insuficient.
En aquest sentit, critica que durant quinze anys cap govern, independentment de la seva ideologia, hagi treballat per aquesta causa. «Voldríem que el medi ambient fos important pel que fa a les decisions de país», ha conclòs.