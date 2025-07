Entitats contràries a Lotte presenten per separat dos recursos contra el nou POUM de Mont-roig

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Diverses entitats contràries al projecte industrial que Lotte Energy Materials vol impulsar a Mont-roig del Camp han presentat, per separat, dos recursos al tribunal contenciós administratiu contra la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que l'ajuntament de la localitat ha tramitat per facilitar, precisament, la implementació de la companyia sud-coreana.

Per una banda s'han unit el Gepec, Unió de Pagesos i l'Associació de Veïns Club Mont-roig; mentre que l'altre recurs l'ha presentat l'Organització Ecologista l'Escurçó. La modificació del POUM impulsada pel consistori regulava les activitats industrials admeses al sector de Comellarets així com l'alçada màxima de les construccions.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit les dues reclamacions i això ha fet que s'iniciï el procediment judicial. L'advocat especialitzat en dret mediambiental que assessora el Gepec, Albert Calduch, ha explicat en declaracions a l'ACN que un cop hagi rebut l'expedient de la tramitació del POUM podrà redactar l'escrit de la demanda i argumentar perquè hi estan en contra. «La modificació del POUM és el primer pas perquè l'activitat s'implanti. Nosaltres enviem un missatge contundent, que és que no permetrem que es doni cap pas perquè s'instal·li una indústria altament contaminant», ha assenyalat.

Des de L'Escurçó també han iniciat el procediment. El seu fundador, Joan Manel Olivella, ha assegurat que la firma sud-coreana incompliria les distàncies de seguretat a causa de la seva activitat «perillosa», ja que segons ell treballaria «amb 1.700 tones d'àcids perillosos cada any». Els informes de què disposa Olivella fan que això obligaria a l'empresa i al municipi a entrar a la normativa europea Seveso que regula les instal·lacions químiques. «Mont-roig no hi pot entrar perquè no té els sistemes de seguretat, bombers i evacuació ràpida» necessaris per complir la normativa, ha apuntat Olivella.

El recurs presentat per L'Escurçó s'ha fet mitjançant el camí de la justícia gratuïta, un fet que Olivella ha celebrat perquè implica que la justícia ha reconegut «que l'acció és un bé per a la ciutadania». Paral·lelament, ha defensat no haver-lo presentat conjuntament amb el Gepec perquè «tècnicament hi havia diferències».

Terminis

Calduch ha indicat que, de mitjana, el TSJC està tardant més de dos anys per dictar sentència sobre aquest tipus de qüestions. Tot plegat podria alterar els plans de Lotte, que volia començar a produir el 2027. L'advocat ha manifestat que la companyia necessitarà una autorització administrativa per començar a construir la fàbrica, un tràmit que encara no està a informació pública. Així mateix, també ha apuntat que estaran «vigilants» perquè «no se saltin cap fase del procediment per una possible urgència, subvenció europea o estratègia comunitària» que hi pugui haver. «No ens valen excuses, no permetrem cap drecera procedimental -de les administracions- perquè l'empresa se salti cap pas de la llei», ha reiterat.

Encara més contundent és Olivella: «si el jutge és jutge, Lotte no es col·loca perquè incompleix molta normativa». Així mateix, ha alertat l'equip de govern de Mont-roig del Camp que si s'inicia la construcció de la fàbrica i el TSJC anul·la el POUM, podrien haver de pagar indemnitzacions a títol personal. «Si comencen les obres de la fàbrica i nosaltres guanyem el contenciós, l'Ajuntament haurà d'indemnitzar Lotte amb una milionada de diners públics. Nosaltres ja hem informat el Tribunal de Comptes perquè, si passés això, la milionada la pagaria l'equip de govern de la seva butxaca», ha revelat. Amb tot, ha recordat que fa uns mesos ja es van iniciar les obres, però que arran d'una denúncia que van presentar van aconseguir aturar-les judicialment.