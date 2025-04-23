Política
La CUP traslladarà al ple les demandes de les exrepresentants de les escoles bressol de Reus
L’Ajuntament de Reus lamenta la «campanya de descrèdit» que s’està duent a terme
El grup municipal de la CUP a Reus presentarà al ple d’aquest divendres 25 d’abril una moció recollint les demandes de les representants de les famílies de les escoles bressol municipals (EBM) al Consell Escolar que van dimitir en bloc fa unes setmanes. Aquesta dimissió va ser per protestar per les demandes de millores insatisfetes presentades davant la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Reus i de la sortida escolar per veure l’espectacle de la Vella Quaresma.
Roser Bonet, una de les representants que va dimitir, assegura que en diverses ocasions van intentar establir un diàleg amb l’Ajuntament de Reus per proposar solucions per la millora de la qualitat educativa dels centres. «Malauradament, el que hem rebut durant aquest últim any han estat evasives i silencis. Les nostres demandes han estat ignorades sense resposta ni solució concreta», critica Bonet. Per la seva banda, des de l’Ajuntament de Reus confirmen que van rebre les demandes i que s’estan «estudiant» les mesures presentades.
Reus
Dimiteixen les representants de les escoles bressol municipals al Consell Escolar en bloc
Sergi Peralta Moreno
Segons expliquen les exrepresentants de les famílies de les escoles bressol de la ciutat, durant aquestes setmanes des que van decidir dimitir en bloc com acte de protesta l’Ajuntament no s’ha posat en contacte amb elles en cap moment. Davant d’aquest silenci, finalment han decidit fer arribar aquest decàleg de propostes a través de la CUP al ple municipal i exigeixen que l’Ajuntament «ho aprovi i es comprometi a dur a terme els set punts del decàleg que considerem que són imprescindibles».
En la moció que presentarà el grup de la CUP al ple municipal d’aquest divendres es recull fil per randa el decàleg amb set propostes que defensen aquestes famílies. Entre els punts hi ha la reducció de les ràtios, garantir un bon acompanyament segons les necessitats físiques i emocionals dels infants o implementar la parella educativa per mitigar la sobrecàrrega de feina i reduir les baixes laborals.
També demanen garantir una millor atenció a la diversitat, augmentar la inversió en manteniment per assegurar unes condicions correctes de les infraestructures, replantejar les sortides escolars respectant la seguretat física i emocional dels infants, garantir la seguretat viària de l’entorn escolar i millorar la qualitat i quantitat del material pedagògic a disposició de les escoles.
Resposta de l’Ajuntament
Fonts de l’Ajuntament consultades pel Diari Més lamenten «la campanya de descrèdit» de les escoles bressol municipals «en un moment tan assenyalat com és el de la preinscripció per al curs vinent». «L’actual equip de govern aposta decididament per l’etapa educativa 0-3. Prova d’això és que poc després de prendre possessió va anunciar la voluntat de construir una nova escola bressol municipal amb 143 places, l’EBM Ametller, que estarà situada entre l’Escola Eduard Toda i l’Institut Roseta Mauri, on es configurarà una illa educativa de 0 a 16 anys», afegeixen.
A més, des del consistori també recorden que l’any passat es va iniciar un pla per millorar l’estat de les escoles públiques i les escoles bressol. Concretament, es va doblar la dotació per millorar les escoles i EBM, passant de 150.000 a 300.000 euros. D’aquests, 200.000 euros es van dedicar a un pla de xoc amb les actuacions més urgents.
«La xarxa d’escoles bressol municipals ofereix plaça a més de 500 alumnes i compleix amb els paràmetres fixats pel decret de la Generalitat», defensen des de l’Ajuntament de Reus. Alhora, remarquen que la primera escola bressol en obrir va ser La Ginesta l’any 2001 i, per tant, «són equipaments moderns» que disposen de «jardins naturalitzats concebuts com una extensió d’una estança més, no només com un espai d’esbarjo, i amb materials de joc renovats amb els criteris pedagògics actuals».
Junts se suma a les reclamacions per les EBM
La portaveu de Junts per Reus, Teresa Pallarès, apunta que l’etapa de 0-3 «és clau pel desenvolupament dels infants» i defensa que les polítiques educatives «s’han d’ajustar als avenços en neurociència i pedagogia». A més, la moció demanarà estudiar la viabilitat d’incloure els treballadors de les EBM a la RLT de l’Ajuntament, per tal de dignificar-ne les condicions laborals.