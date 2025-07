Dimiteixen les representants de les escoles bressol municipals al Consell Escolar en bloc

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

Les deu representants de les famílies de les sis escoles bressol municipals (EBM) al Consell Escolar han dimitit en bloc, tal com va avançar Canal Reus i ha confirmat Diari Més. Afirmen no haver rebut la resposta «esperada» per part de l’Ajuntament després de traslladar-li propostes «de millora necessàries», si bé el detonant ha estat la programació de la sortida «no pedagògica» per presenciar l’espectacle de la Vella Quaresma i que comptaria amb l’oposició del «40% de les famílies». Des de l’Ajuntament, s’assegura que, tot i que l’actuació «es mantindrà», s’estan «estudiant» la resta de mesures presentades.

Les representants detallen que «han sigut diverses les ocasions en què hem traslladat a l’administració les nostres peticions», a través d’una carta, la recollida de signatures, l’elaboració d’un decàleg o una reunió amb tècniques d’Educació i membres de l’equip de govern.

Les peticions inclouen la baixada de ràtios, la implantació de la «parella educativa» i la millora de l’atenció a la diversitat, del manteniment de les infraestructures i de la seguretat viària. Com que no van rebre la resposta «esperada», «hem decidit continuar amb la lluita fora de l’organisme, fent-ho com a plataforma de famílies».

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament assegura que «està estudiant les mesures proposades» i, fins i tot, té hora concedida amb la directora dels Serveis Territorials d’Educació «per traslladar-li les peticions que tenen a veure amb competències que no són pròpies, sinó de la Generalitat, com ara la baixada de ràtios». També s’ha fet el traspàs als departaments corresponents de les qüestions amb què tenen relació.

En aquesta línia, fonts municipals remarquen que «aquest equip de govern aposta per aquesta etapa educativa». «Prova d’això és que, poc després de prendre possessió, va anunciar la voluntat de construir una nova EBM», afegeix. «Actualment, s’està redactant el projecte d’obres, però, quan s’inauguri, serà la primera des del 2009», acaba. A més, recorda «l’aposta per facilitar l’accés a les EBM a tota la població» amb mesures com la gratuïtat de les cinc hores a I2 o programes de drets socials per reduir les tarifes del preu públic.

La Vella Quaresma

Amb tot, les exmembres del Consell Escolar comenten que la sortida de la Vella Quaresma ha estat la gota que ha fet vessar el got perquè «se celebra en un espai obert al trànsit i a persones alienes a l’excursió, els infants han de viatjar en autobús sense les mesures adients, han de romandre asseguts durant una llarga estona, no hi ha lavabos i tampoc se’ls pot fer un canvi de bolquer respectuós...». Per tot plegat, el 4 d’abril, de 10 a 12 hores, han organitzat una jornada paral·lela «on seran benvingudes totes aquelles famílies afectades que ens vulguin acompanyar». L’alternativa finalitzarà amb la lectura d’un manifest.

Per la seva banda, el consistori apunta que la jornada «reuneix tots els estàndards de seguretat i atenció als infants que pertoquen». Assenyala que s’han adoptat mesures com la presència d’espais acordats on es pot anar al lavabo, l’adaptació de l’espectacle a infants de bressol, amb una durada més curta i l’aparició de personatges significatius i la presència de cinturó de seguretat als autobusos. Per tot plegat, malgrat l’oposició de part de les famílies, es mantindrà l’actuació.