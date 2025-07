El xef de Reus que s’ha classificat per a la final del concurs a millor cuiner espanyol de l’any

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Pola Hemaia, xef del restaurant L’Alkimista a Reus, ha aconseguit una destacada classificació per a la gran final del concurs a cuiner de l’any, un dels certàmens més prestigiosos de l’àmbit gastronòmic nacional. Aquest esdeveniment, que premiarà el millor cuiner espanyol de l’any, ha comptat amb una semifinal plena de talent, en la qual Hemaia ha destacat entre els finalistes per la seva destresa culinària.

Juntament amb Pola Hemaia, el xef Taigoro Suzuki, del restaurant i + T de Salamanca, i Jorge Lengua, de La Suculenta a Benicassim (Castelló), completen el grup de finalistes que es disputaran el títol en la propera edició del certamen. La semifinal s’ha celebrat aquest dijous al restaurant Árbore da Veira* a A Coruña, i ha reunit més de 250 convidats, entre els quals es trobaven xefs de renom, empresaris, periodistes i polítics de la regió.

Durant l’esdeveniment s’ha presentat un format de xou amb presentacions en viu i connexions directes des de les zones de prova, el que ha afegit un toc de dinamisme i emoció al desenvolupament del concurs. Durant tota la jornada, els participants han posat a prova les seves habilitats davant d’un jurat format per experts de la gastronomia, que no només han valorat la creativitat i tècnica dels plats, sinó també la capacitat dels xefs per innovar dins de la tradició culinària espanyola.

Es pot destacar que aquest concurs s’ha consolidat com una de les competicions més rellevants per als professionals de la cuina a Espanya. A l’edició de 2024 va celebrar el seu 20 aniversari, consolidant-se com un aparador del talent i la creativitat gastronòmica del país. A la gran final de març de 2026, que se celebrarà en el marc d’Alimentaria & Hostelco, es coneixerà el guanyador d’aquest certamen, que sens dubte marcarà una fita en la gastronomia nacional.

Aquest assoliment de Pola Hemaia és un reflex de la qualitat i la dedicació que caracteritzen la gastronomia tarragonina, representada de manera excepcional al restaurant L’Alkimista, a Reus. Sens dubte, el xef reusenc es perfila com un dels grans contendents per al títol de millor cuiner de l’any, fet que suposa un reconeixement al seu talent i esforç incansable al món de l’alta cuina.