TurisMarket consolida el seu èxit amb més de 100 expositors i 50 ponències i 'showcookings'

La segona edició de TurisMarket, el saló de referència per als professionals del turisme i l’hostaleria de la província de Tarragona, ha tancat les seves portes amb un èxit rotund. Durant el 17 i 18 de març, més de 6.000 professionals de la restauració, hotels, càmpings i apartaments han passat per firaReus Events per conèixer les darreres novetats del sector, connectar amb empreses i assistir a més de 50 ponències i showcookings.

Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), organitzadora de l’esdeveniment, ha destacat que «TurisMarket s’ha consolidat com una cita imprescindible per al sector turístic i de la restauració de la demarcació. El creixement d’aquesta edició, tant en nombre d’expositors com en activitats, demostra que hi havia una necessitat real de crear un punt de trobada com aquest».

Més expositors i activitats

En aquesta segona edició, TurisMarket ha comptat amb més de 100 expositors, representant una àmplia gamma de serveis i productes per al sector. Els assistents han pogut trobar des d’empreses de subministraments i equipaments fins a empreses tecnològiques i proveïdors gastronòmics. Un dels espais més destacats ha estat el TurisMarket TALKS&COOK, on s’han realitzat conferències amb experts del sector, showcookings i demostracions en directe. Entre els temes destacats de les ponències, han sobresortit la sostenibilitat en el sector, la digitalització en l’hostaleria i les tendències en el turisme.

Impuls al talent

A més, les classes dels diferents graus de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV s’han desplaçat a firaReus Events durant els dos dies del saló. Segons Jesús Angla, vicedegà de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV, «aquesta experiència és única per als nostres estudiants, ja que els permet conèixer de primera mà el funcionament del sector i establir contactes amb empreses».

A més, el dia 18 de març s’ha celebrat la setena edició de la jornada d’ocupació Treballa al Turisme, coorganitzada amb la Cambra de Comerç de Reus, on més de 1.500 persones han tingut l’oportunitat de contactar amb una quarantena d’empreses del territori per trobar oportunitats laborals en el sector.

Un futur prometedor

Amb aquests resultats, la FEHT ja ha confirmat que hi haurà una tercera edició de TurisMarket. Cabré ha conclòs afirmant que «el sector turístic de la província ha demostrat que necessita un espai propi per créixer i evolucionar. Des de la FEHT seguirem treballant perquè TurisMarket es consolidi com un saló de referència».