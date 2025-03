El Treballa al Turisme ofereix oportunitats de feina al sector

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

Les instal·lacions de firaReus Events van acollir durant el dia d’ahir la 7a edició de la Jornada Treballa al Turisme. Aquest esdeveniment, organitzat entre la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) i la Cambra de Comerç de Reus enmig de la celebració del TurisMarket, va oferir un espai de trobada entre empreses del sector turístic del territori i persones interessades a incorporar-se al sector. Concretament, més d’una trentena d’empreses que oferien 1.200 vacants van estar presents durant tot el dia recollint els currículums dels assistents. «Com a Cambra un dels nostres objectius és donar servei a les empreses i, en aquest cas, al turisme, que és una part important del nostre territori», va afirmar el president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Besora.

«Les empreses del sector busquen perfils molt variats. Per exemple, dins de les empreses dedicades a l’allotjament podem parlar de recepcionistes, manteniment, cuina o personal de neteja», va apuntar la presidenta de la FEHT, Berta Cabré. Un fet que empreses com Medplaya van confirmar durant l’esdeveniment: «Busquem recepcionistes, operaris de manteniment, diversos perfils. I també els preguntem per la seva experiència, però això també depèn una mica del perfil. Hi ha oficis que l’experiència importa».

A la vegada, les empreses també s’interessaven per altres qüestions com la disponibilitat horària o la capacitat del treballador per desplaçar-se. «Nosaltres estem ubicats a l’Ampolla i hi ha molts treballadors que no viuen allí. Per tant, ens fixem molt en si tenen capacitat per desplaçar-se o vehicle personal», van explicar des del Camping Taiga. A més, la varietat no era tan sols d’ofertes, sinó també de la tipologia d’empreses que van participar en la jornada. Gairebé una vintena eren companyies hoteleres, però també hi havia càmpings o agències de viatges.

Temporada de vacances

Per un altre costat, aquesta jornada coincideix amb la imminent arribada de la nova temporada, en què la Setmana Santa a l’abril serà el primer pas. En aquest sentit, la majoria dels contractes oferits oferien incorporació immediata i treballar fins a l’octubre o el novembre. Pel que fa a les previsions de la temporada, la presidenta de la FEHT va assenyalar que la previsió és que sigui més o menys igual a la de l’any anterior: «Tot apunta que aquesta temporada serà com de l’any passat si res no canvia. El sector turístic depèn bastant d’agents externs que poden influir, però ara mateix l’expectativa és que tindrem una temporada similar i, per tant, els llocs de treball també són similars als de l’any passat».