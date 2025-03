El Gegant Indi de Reus torna després del seu accident i estarà llest per Corpus

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

El Gegant Indi torna a aparèixer públicament després d’haver estat uns mesos desaparegut per la reconstrucció del seu rostre. El passat 27 d’octubre, durant la Ballada de Gegants Històrics a Santa Maria del Mar a Barcelona, un turista estranger va fer caure el gegant en intentar aixecar-lo, tot i rebre la negativa dels membres de la Colla Gegantera de Reus que estaven a prop. A causa de la caiguda, l’Indi va patir greus danys a la cara que van obligar a reconstruir el bust, actuació que ha anat a càrrec de l’artista reusenc Manel Llaurador.

«Avui ens retrobem amb uns vells coneguts, els Gegants Indis, que els tenim a punt per actuar per Corpus», va expressar el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, durant la presentació d’ahir del gegant recentment reconstruït. Aquesta era una de les principals preocupacions tant de la regidoria de Cultura com de la colla gegantera, que l’Indi no estigués a punt per a la seva cita amb Corpus a finals de primavera. «La colla està satisfeta i contenta i gràcies a la feina de Manel Llaurador tenim una peça molt fidedigna a l’original», va celebrar Xavier Gomis, membre de la junta de la Colla Gegantera de Reus. Així i tot, la restauració ha tingut un cost aproximat de 5.000 euros.

Segons va apuntar el regidor, la reconstrucció ha estat possible també gràcies a la utilització dels motlles de silicona creats per Ramon Ferran l’any 2002. «Quan vam veure que els motlles estaven en bones condicions vam respirar més tranquils, perquè en cas contrari hauria estat més difícil», va subratllar Recasens. Gràcies als motlles s’ha fet una còpia del bust malmès amb fibra de vidre, ja que «la restauració no era viable». A la vegada, també es van comprovar la resta de parts del gegant, com l’estructura o les mans, però els desperfectes havien estat mínims en aquestes peces. A més, a part de la reconstrucció del bust del Gegant Indi, també es van endur a l’Índia per assegurar-se que el nou rostre de la seva parella no desentonés, especialment, en el to cromàtic.

El judici

A la vegada, l’Ajuntament de Reus continua a l’espera pel que fa al judici contra el turista que va causar la destrossa al Gegant Indi. En produir-se l’accident, el consistori va assegurar que es personaria en el cas com acusació particular, tot i que per ara encara no hi ha novetats. «Estem pendents, és un assumpte llarg. En el seu moment vam aportar tota la documentació que ens van requerir i el que esperem és que es faci justícia», va sentenciar el regidor de Cultura. En aquest sentit, Daniel Recasens va afegir que «qualsevol fet punible té unes responsabilitats penals i civils. Aleshores, esperem rescabalar-nos del valor de la reconstrucció».