Un turista destrossa la cara del gegant indi de Reus intentant aixecar-lo sense permís

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus es personarà com acusació particular pels danys «greus» causats al gegant indi de la ciutat en una caiguda dissabte en una sortida a Barcelona. Els fets van ocórrer després d'una cercavila al voltant de la basílica de Santa Maria del Mar per commemorar els 600 anys de la primera referència d'un gegant a la ciutat.

Un cop acabada, amb els elements plantats, un turista es va apropar a la figura, va intentar aixecar-la i va caure cap endavant produint diverses destrosses. Membres de la colla van retenir l'individu fins que es va personar la Guàrdia Urbana de Barcelona que va detenir-lo per un delicte de danys. El regidor de Cultura de Reus, Daniel Recasens, ha subratllat que l'incident va ser «inevitable».

La figura accidentada és una rèplica feta el 2005 de l'original, que és bicentenària i es guarda al Museu de Reus. El regidor ha assenyalat que les destrosses es troben sobretot a la cara del gegant. Tot i això, no han volgut difondre fotografies de les lesions per «preservar» la imatge del gegant, ja que té un «valor patrimonial i emocional», ha dit Recasens.

El gegant indi es troba ara al taller de Manel Llauradó, l'escultor reusenc que ha fet diverses figures del seguici festiu de la ciutat. El primer pas serà fer una valoració econòmica de la reparació. De moment, l'Ajuntament calcula que estaria per sota dels 10.000 euros. Des de la regidoria es treballa perquè la peça estigui arreglada abans de Corpus del 2025, la pròxima cita més emblemàtica que tenen els gegants de Reus.

Esbroncada i relat dels fets

Tres dies després dels fets ocorreguts, la colla gegantera i el regidor de Cultura de Reus han comparegut per donar detalls de l'incident, ja que fins ara no havien emès cap comunicat ni fet declaracions sobre la qüestió. La presidenta de l'entitat, Àstrid Martín, ha justificat la roda de premsa per «desmentir» algunes de les informacions publicades i ha esbroncat els periodistes que han difós fets que són «mentida». Per exemple, Martín ha apuntat que el detingut és un home noruec, i no alemany com s'havia publicat. Tot i que minuts abans, el mateix regidor ha apuntat que la nacionalitat era alemanya.

Martín ha explicat que els geganters estaven «sopant al costat dels gegants» quan va apropar-se una persona per preguntar si podia aixecar l'indi. Des de la colla asseguren que li van dir que no, però en aquell moment va passar una dona «demanant almoina». En aquell moment, els responsables van deixar de prestar atenció a les figures i l'home va aprofitar per posar-se sota l'indi per darrere, va ensopegar amb el cavallet del gegant i la figura va caure cap endavant.

«Per a nosaltres és un difunt»

La presidenta ha remarcat que l'implicat no estava embriagat i que els gegants «sempre estan vigilats». Recasens ha defensat els membres de la colla gegantera dient que «estaven pel que havien d'estar» i ha insistit que va ser un incident «inevitable».

La màxima responsable de la colla gegantera ha dit que és un «dol» i ha defensat no difondre fotografies de l'indi. «Per a nosaltres és un difunt, hem de fer córrer imatges?», ha justificat. «És com si fos part de casa nostra», ha comentat mentre explicava que des de dissabte «hi ha criatures que dormen amb la mare perquè no poden dormir sols» a causa dels fets succeïts. Així, ha demanat que es «respecti el seu dol» i la ciutat tingui «compassió» pels geganters.