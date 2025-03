Xuso Jones també s'apropa a Reus per gravar un episodi del programa 'Lo sabe, no lo sabe'

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

El cantant Xuso Jones ha trepitjat Reus aquest dimecres per gravar un capítol del concurs Lo sabe, no lo sabe, que s’emet per Cuatro a les 18.30 hores de dilluns a divendres. El modus operandi és simple: Jones llança una pregunta al participant, però, en comptes de contestar, aquest ha d’elegir un desconegut per veure si sap —o no— la resposta correcta.

El desplegament de càmeres ha estat vist enregistrant l’episodi al centre, en indrets com el carrer de Llovera o la plaça del Mercadal. Pau Juan és un dels transeünts a qui li ha tocat ajudar una concursant. En aquest cas, ha hagut d'encertar quin és l’anglicisme que defineix quan un llibre es ven mundialment.

«No sabia com anava el format, només m’han fet la pregunta; no sabia ni que s’estaven jugant euros», afirma. La resolució es veurà en unes setmanes. La presència de Xuso Jones i l’equip del programa ha causat molta expectació, i nombrosos han estat els caps que s'han girat després de creuar-se el presentador. Ahir, Xuso Jones ja va recórrer els carrers de Tarragona.