El programa de Cuatro que s’està gravant aquest dimarts a la Rambla de Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Aquest dimarts, la Rambla Nova de Tarragona ha estat l’escenari de l’enregistrament del popular programa de Cuatro Lo sabe, no lo sabe, que s’emet de dilluns a divendres a la tarda, de 18:00 a 19:00 hores. Durant el matí, els tarragonins i turistes que passejaven per la zona s’han trobat amb el presentador Xuso Jones, que seleccionava els participants i els plantejava preguntes de cultura general.

De fet, a Lo sabe, no lo sabe, és el presentador qui selecciona, a l’atzar, les persones que participaran en el programa. Posteriorment, Xuso Jones els fa una pregunta de cultura general, però no poden respondre-la ells mateixos, sinó que han de seleccionar a una altra persona que passi per la zona perquè ho faci per ells.

Imatge de l'equip desplegat per gravar el programa Lo sabe, no lo sabe.

Diari Més

A la imatge es pot veure a Xuso Jones, a la dreta, interactuant amb un dels participants mentre espera la resposta per determinar si és correcta o incorrecta. A més, durant l’enregistrament, s'han pogut observar fins a tres càmeres diferents gravant de forma simultània. L’enregistrament del programa ha creat una gran expectació a la zona.

Xuso Jones, conegut per la seva faceta com a cantant, és també un reconegut influencer i presentador de televisió. Ha guanyat popularitat en els darrers anys pel seu carisma i proximitat amb els participants en programes com, precisament, Lo sabe, no lo sabe on el seu estil despreocupat i la seva capacitat per connectar amb la gent l’han convertit en una de les cares més populars de la televisió.