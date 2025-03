La Unitat de rehabilitació cardíaca del Sant Joan de Reus incorporarà una sala esportiva amb IA

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

La Unitat de rehabilitació cardíaca de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR) continua avançant en el seu desenvolupament per oferir un millor servei als pacients amb malalties cardiovasculars. Actualment, s’està a l’espera de la inauguració d’una sala esportiva amb ús d’intel·ligència artificial que formarà part de la segona fase del projecte. Les obres d’aquesta ja han acabat i es preveu que es posi en funcionament a partir d’aquest mes d’abril.

«La unitat és un projecte que treballem des de fa dos anys i intentem implementar-ho amb altres companys, ja que, per molt que estigui centrat en cardiologia, té molta col·laboració d’altres serveis», explica la cap del servei de Cardiologia de l’HUSJR, Pilar Valdovinos.

El projecte, tal com explica el seu coordinador, Hernán Tajes, està dividit en tres fases. En la primera, el metge i infermers eduquen al pacient amb canvis de dieta, medicació o activitat física, per evitar factors de risc. En la segona fase, es realitza el seguiment i control clínic del pacient, amb la col·laboració d’altres unitats, i la tercera és el retorn a l’atenció primària amb tota aquesta informació per continuar el control.

«Amb aquest procés volem que el pacient aprengui una sèrie de conductes per aplicar en la resta de la seva vida i que no necessiti assistència mèdica més endavant», comenta. «El que volem fer és un vestit a mida. No és el mateix un pacient gran i diabètic que un home jove i fumador», apunta Valdovinos. Aquest fet remarca que «el perfil dels pacients és totalment heterogeni».

Nova sala esportiva

Durant la segona fase, l’objectiu de la nova sala d’esport que es preveu inaugurar l’abril és implementar una rutina d’exercici en els pacients. Aquestes estaran distribuïdes en 24 sessions, que s’organitzaran en 3 sessions setmanals, sumant un total de 2 mesos de tractament d’exercici intensiu. «Aquestes sessions s’adaptaran segons la capacitat física de cada pacient», afirma Tajes. A més, s’ha adquirit un programari que permetrà programar de manera individualitzada a cada pacient quin exercici farà. La pauta d’exercici es definirà a través d’una prova d’esforç amb consum d’oxigen que permetrà saber quin és el pla concret a seguir per cadascú.

A la vegada, Tajes subratlla la importància d’oferir un espai on el pacient pugui començar a fer exercici de manera segura: «Tot pacient cardiològic tendeix a autoinvalidar-se, a deixar de fer coses, perdre forma física i tenir por que li passi alguna cosa. En un hospital pots programar l’activitat física amb un marge de seguretat que permet al pacient sentir que ho pot fer». A més, també considera que el fet que el pacient visiti l’hospital constantment durant dos mesos és una «oportunitat» per insistir en el fet que interioritzi els bons hàbits. «Aquesta unitat reportarà grans beneficis, sobretot en mortalitat. Hi ha menys probabilitats de patir un infart si el pacient s’ha rehabilitat correctament», afirma la cap del servei de Cardiologia.

Cursa Fem Salut Sant Joan

Per un altre costat, un grup de professionals de l’hospital van impulsar la I Cursa Fem Salut Sant Joan que tindrà lloc el diumenge 30 de març. Aquesta cursa, en què els pacients de l’hospital podran participar en un entorn segur, beneficiarà aquest projecte. Concretament, els diners recaptats es destinaran a millorar la sala esportiva amb un programari que utilitza intel·ligència artificial i que elaborarà de manera automàtica el programa d’exercicis dels pacients. A més, també permetrà treballar en xarxa amb altres unitats cardíaques de l’Estat que disposin d’aquest programa.