Salut Sant Joan Reus-Baix Camp, entitat compromesa amb la salut i el benestar de les persones, ha organitzat la I Cursa Fem Salut Sant Joan, una activitat solidària per a la promoció de l’exercici físic oberta a tota la població i que es durà a terme el pròxim 30 de març a Reus, en commemoració al Dia Mundial de l’Activitat Física.

La cursa, que comptarà amb el suport logístic de l'Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Salut i Esports i Reus Esport i Lleure, sortirà i arribarà a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, s’iniciarà a les 10 h i tindrà dos circuits: una cursa o caminada de 5 km i un recorregut adaptat per a pacients al voltant de l’Hospital d’1 km.

Les inscripcions, que tenen un preu simbòlic de 5 €, es poden fer a la web femsalutsantjoan.cat fins al pròxim 28 de març.

Programa de rehabilitació cardíaca

Els beneficis que es puguin obtenir aniran destinats íntegrament al Programa de rehabilitació cardíaca, que es posarà en marxa en els pròxims mesos a l’entitat. Cada any, al nostre territori, 300 persones es veuen afectades per un infart. La rehabilitació cardíaca és un programa d’activitats per millorar la condició física, mental i social d’aquestes persones, i l’objectiu és incrementar el coneixement de la malaltia, millorar la conscienciació i l’autocura per recuperar l’autoestima i la millora global de la qualitat de vida.

La cursa compta amb el suport de l’Ajuntament de Reus a través de Reus Esport i Lleure, el Consell Esportiu del Baix Camp, l’Associació Amics de l’Hospital i la Universitat Rovira i Virgili, així com amb el patrocini de diverses entitats i empreses del territori. Una part fonamental de l’organització seran també els més de 150 voluntaris, estudiants de medicina, fisioteràpia, nutrició i dietètica i infermeria de la Universitari Rovira i Virgili.