Presenten el cartell i programa de la Setmana Santa de Reus 2025

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres, Dimecres de Cendra, s’ha presentat oficialment el cartell i el programa d’actes de la Setmana Santa de Reus 2025. La presentació ha anat a càrrec de la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó Sans, i del president de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus, Jaume Piñol de la Mata.

La regidora Noemí Llauradó ha destacat la importància de la Setmana Santa com una de les festivitats més rellevants del calendari cultural i religiós de la ciutat, capaç d’atraure tant la participació dels reusencs com la visita de persones d’arreu. També ha reconegut que enguany, la celebració té un caràcter especial, ja que coincideix amb el 75è aniversari fundacional de l’Agrupació d’Associacions de la Setmana Santa de Reus, un fet que ha portat a la programació d’actes extraordinaris i a la creació d’un cartell commemoratiu amb una versió del disseny original del cartell editat l’any 1950 on s’hi pot observar una pintura de Queralt.

Finalment, la regidora ha remarcat també que fruit de la col·laboració de l’Agència Reus Promoció i l'Agrupació enguany també es podrà veure el cartell de la Setmana Santa en els diferents OPIS de la ciutat i s’editaran 10.000 quadríptics amb la programació de la Setmana Santa de Reus que es repartiran a les diferents oficines de turisme i per la Costa Daurada.

El president de l’Agrupació, Jaume Piñol, ha volgut agrair la col·laboració de l’Ajuntament i de totes les entitats, confraries i col·laboradors que fan possible la Setmana Santa de Reus any rere any. «Aquest 75è aniversari és un moment especial per a tots nosaltres, un reconeixement a la trajectòria de l’Agrupació i a la feina incansable de moltes generacions de confrares», ha afirmat.

En la seva intervenció, Piñol ha destacat que es mantenen totes les processons i viacrucis que se celebren a la ciutat. Entre els esdeveniments més rellevants d’aquest any, ha subratllat que un dels actes extraordinaris d’enguany és l’exposició Setmana Santa de Reus, 75 anys d’Agrupació, que s’inaugurarà aquest divendres a dos quarts de vuit al Centre Comercial El Pallol i que ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, la Fundació Reddis, el Passeig Comercial el Pallol i ReusCultura. Una exposició que comptarà amb objectes i elements singulars, alguns d’ells poc vistos, de totes les confraries de la ciutat. Per l’ocasió s’ha editat una postal commemorativa que es donarà als assistents durant la inauguració de l’exposició.

Pel que fa a les solemnes processons, es celebraran la de l’Amargura, amb la participació dels timbalers de Calanda, la del Prendiment, amb el Cante de Saetas des de la modernista Casa Navàs, la Penitencial al barri Sant Josep Obrer, la del Silenci, el dijous Sant a les 11 de la nit, les Tres Gràcies, reconeguda per la Generalitat de Catalunya com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional i la del Sant Enterrament, on participen totes les entitats de la Setmana Santa reusenca i on es podran veure els 19 passos i misteris de la Passió.

Enguany s’engega també, en motiu del 75è aniversari, la campanya «Aparadors de la Setmana Santa de Reus», impulsada conjuntament amb l’Agència Reus Promoció i les associacions de comerciants El Tomb de Reus i la Unió de Botiguers.

Com a efemèrides destacades cal mencionar la commemoració del 125è aniversari del Viacrucis del Divendres Sant al matí, organitzat per l’Arxiconfraria Sant Crist de la Creu, que aquest any modificarà el recorregut a causa de les obres al carrer Ample i baixarà pel carrer Castellvell. El 70è Aniversari de la Confraria de Sant Bernat Calvó i el Centenari de la Congregació Mariana. La presentació de les restauracions del pas dels Paletes, Nostre Pare Jesús de la Columna, obra de Teresa Vidal Nolla i de les imatges del grup escultòric de l’Ecce Homo, obra de Joan Rebull, de la Confraria dels botiguers, que s’escau en el 75è aniversari de la seva benedicció.

Piñol també ha volgut destacar les nombroses conferències quaresmals que organitzen les diferents entitats, amb ponents destacats com l’historiador Josep Fàbregas, Mons. Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona, la germana Núria Viñas, la professora universitària Maria Isabel Miró o el Director General d’Afers Religiosos de la Generalitat, Ramón Bassas, entre d’altres.

Com a novetat destacada i, per tancar els actes programats, Piñol ha anunciat que el 27 d’abril es representarà La Passió al teatre de les Germanetes dels Pobres, en col·laboració amb la companyia La Teatr’Era de Castellvell del Camp. «És una gran oportunitat per viure la Passió de Crist en un format íntim i, alhora, col·laborar amb una causa solidària, ja que els beneficis de la venta d’entrades aniran destinats a les Germanetes dels Pobres», ha explicat.

Finalment, el president de l’Agrupació ha fet una crida a la participació de tots els reusencs i visitants ja que «la Setmana Santa de Reus és patrimoni de la ciutat, una tradició que es manté viva gràcies a la implicació de moltes persones».

Amb aquesta programació especial, la ciutat es prepara per viure una Setmana Santa marcada per la tradició, la cultura i la commemoració d’un aniversari històric per a l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus.