Jaume Piñol: «Commemorem 75 anys de persistència i de voler enaltir la Setmana Santa a escala patrimonial i devocional»

Què significa per a l’agrupació celebrar 75 anys?

«Commemorem 75 anys de persistència i de voler enaltir aquesta Setmana Santa. L’any 1947, hi va haver la voluntat de crear l’agrupació per aglutinar les entitats, moltes d’origen gremial, que anaven emergint. Es va oficialitzar el 1950, amb l’aprovació dels primers estatuts. És la institució que agermana les entitats de Setmana Santa de Reus».

Quin paper té l’agrupació?

«L’agrupació va néixer, primerament, amb la necessitat d’unir esforços per coordinar els actes de Setmana Santa i donar-los la rellevància que mereixen. També, per la seva projecció. La gent venia a veure les processons a Reus perquè tenien, i tenen, a escala patrimonial i escultòrica, una importància cabdal. Pel que fa a Catalunya, tenim un dels millors grups escultòrics».

Han preparat una sèrie d’actes commemoratius.

«Hem preparat nou actes que s’emmarquen més enllà de l’activitat pròpia de l’agrupació, des d’exposicions fins a una campanya, juntament amb la Unió de Botiguers i el Tomb de Reus, els Aparadors de la Setmana Santa, en què cada confraria disposarà d’un aparador per poder muntar i explicar què és la seva entitat i quins són els elements més icònics que té. També, la representació de La Passió, amb La Teatr’Era, que es farà al teatre de les Germanetes dels Pobres; una conferència sobre la història de la Setmana Santa i de l’agrupació; un concert; la presentació del llibre que editarem; un mata-segells i un segell commemoratius; i clourem els actes el novembre amb la Diada de l’Agrupació».

De quina salut gaudeixen l’agrupació i la Setmana Santa de Reus?

«Jo crec que l’agrupació, avui dia, disposa de molt bona salut. Tenim una junta rejovenida. A vegades s’associa Setmana Santa amb gent gran i crec que hem de demostrar que la joventut també pot ser partícipa d’aquesta tradició. Al final, Reus té tradicions molt boniques i l’agrupació forma part d’aquesta història de la ciutat».

Els carrers s’omplen per presenciar les processons.

«Reus no s’entendria, o almenys la història de Reus no s’entendria, sense la Setmana Santa i sense la implicació dels diferents gremis, confraries, germandats i congregacions. Els anys passen, nosaltres també ens adaptem, i la voluntat és continuar preservant aquest llegat. L’agrupació també serveix per promocionar la Setmana Santa, a la ciutat i portes enfora. Hi ha una part turística que encara podem impulsar una mica més. No tornarem als anys 50 i 60, que fins i tot venien trens de Barcelona per veure les processons, però creiem que s’ha de potenciar aquest enaltiment i aquesta difusió de la Setmana Santa a escala patrimonial i devocional».

Com es pot potenciar?

«Una de les coses és celebrant allò que som, fent actes oberts a la ciutadania. Les exposicions no les fem només per als confrares, sinó que estan obertes a tothom que vulgui conèixer una mica la història de la Setmana Santa, que també és història de ciutat. El 2026, el XII Congrés de Confraries de Setmana Santa de Catalunya ajudarà a mantenir aquesta flama encesa».

Venen 75 anys més d’agrupació al davant?

«Li auguro força anys de vida. Som una entitat que renova els càrrecs orgànics cada quatre anys i hi ha gent capaç i capacitada, més enllà del meu pas com a president, que pot continuar fent això. La Setmana Santa a Reus disposa de bona salut».

Amb la idea de donar a conèixer la Setmana Santa, demanaven crear un centre d’interpretació.

«És una reivindicació històrica de l’agrupació. Nosaltres ho hem traslladat i ho traslladem constantment en reunions amb les institucions que tenen el poder per fer aquest projecte realitat. Jo espero viure que hi hagi un espai a Reus dedicat a la Setmana Santa».