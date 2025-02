Aquest és el barri més humil de Reus: la renda mitjana per llar no arriba als 22.500 euros

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Reus, coneguda per ser un referent en el sector del comerç i els serveis, també s’enfronta a importants desafiaments econòmics que es reflecteixen en la desigualtat entre els seus barris. Encara que algunes zones de la ciutat gaudeixen d’un poder adquisitiu més gran, d’altres presenten una renda mitjana més baixa, fet que de manifest que en el municipi hi ha certes disparitats econòmiques segons la zona en la qual es viu.

Quin és el barri més humil de Reus ?

Segons les dades de l’Estadística dels declarants de l’IRPF de l’Agència Tributària, el barri de Reus amb la renda mitjana més baixa és el de Juncosa-Misericòrdia, ja que disposa d’una renda bruta mitjana de 26.771 euros i una renda mitjana disponible de 22.011 euros.

D’altra banda, la segona zona més humil de Reus correspon a la de Llevant-Aeroport, amb una renda bruta mitjana de 26.838 euros i una renda mitjana disponible de 22.026 euros, fet que també la col·loca com una de les zones més desfavorides en termes econòmics de la ciutat.

Zones de Reus amb rendes baixes i intermèdies

En altres barris com Ample-Mare Molas-Ponent les rendes també són significativament baixes, amb una renda bruta mitjana de 32.499 euros i una renda mitjana disponible de 26.143 euros. Una zona que es troba en una situació econòmica intermèdia és, per exemple, la Urbanització Sant Joan-La Fira-Parc de Sant Jordi, que presenta una renda bruta mitjana de 32.592 euros i una renda disponible de 26.059 euros.

Zones de Reus amb la renda mitjana més alta



D’altra banda, la zona 'Centre' de Reus, que disposa d’una renda bruta mitjana de 33.303 euros i d’una renda mitjana disponible de 26.509 euros, se situa entre les que més capacitat econòmica tenen de la ciutat. Això sí, l’àrea d’El Pinar-Barri Gaudí-Institut Pere Mata- Sol-I-Vista es troba en la primera posició de la llista amb una renda bruta mitjana de 34.211 euros, el que es tradueix en una renda mitjana disponible de 27.129 euros.

Quina és la zona més rica de Reus ?



D'altra banda, segons les dades més recents de l’Atles de Distribució de Renda 2022 de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la zona més rica de Reus es troba al costat del Parc Sant Jordi. L’esmentada zona, en la que es troba, per exemple, el Centre Comercial la Fira de Reus, registra una renda mitjana per llar de 55.749 euros, fet que la col·loca com la de més poder adquisitiu de la ciutat.