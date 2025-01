Les zones més cares i més barates de Reus per comprar un pis

Els habitatges de tipus pis o apartament són els més cars a la ciutat, amb un preu mitjà de 1.405€ per m².Ajuntament de Reus

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Reus presenta una gran diversitat quant al preu dels immobles, amb variacions notables entre les seves diferents zones. Segons les dades més recents d’Idealista, el preu mitjà dels immobles a la ciutat en el mes de gener d'enguany és de 1.369€ per metre quadrat, la qual cosa reflecteix una lleugera caiguda de l’1,9% respecte al mes anterior, però un augment del 6% en comparació amb el mateix mes de l’any passat.

Zones més cares i més barates

Quant als districtes més cars, Migjorn lidera la llista amb un preu mitjà de venda de 1.673€/m², seguit de Ponent amb 1.515€/m² i Mestral amb 1.466€/m². D’altra banda, Llevant es manté com el districte més barat per a la compra d’immobles, amb un preu mitjà de 1.168€/m², seguit de Centre, que presenta un preu mitjà de 1.326€/m².

Tipologia d’immobles

Els habitatges de tipus pis o apartament són els més cars a la ciutat, amb un preu mitjà de 1.405€ per m². En comparació, les cases o xalets es posicionen com l’opció més econòmica, amb un preu mitjà de 1.362€ per m².

El lloguer també s’incrementa

Quant al lloguer, els preus han mostrat un augment considerable. El preu mitjà dels immobles de lloguer a Reus assoleix els 9,1€ per m² al mes, el que suposa un increment del 2,9% respecte al mes anterior i un 8,7% en comparació amb el mateix mes de l’any passat.