Afectats per l’ERO de Freshly a Reus: «No podem entendre com ens tracten»

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Treballadors de Freshly Cosmetics afectats per l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) van concentrar-se ahir a les portes de la botiga de la marca al carrer de Monterols. Amb missatges com «Fre$hly #MoneyFirst» o «Error 404: valors not found», van criticar la «hipocresia» de la companyia, «que està arribant a uns límits vergonyosos».

L’ERO afectarà 52 empleats, un 35% del personal del centre de treball Freshly Park. Fonts de la comissió negociadora —la representació de la plantilla que està negociant les condicions de sortida— apunten que la decisió afecta «gent vulnerable» com una mare que va donar llum set dies abans, una parella amb una filla de 4 anys i persones de baixa per maternitat, paternitat o motius de salut.

«Un dels valors que promou l’empresa és el people first i, d’això, res: no podem entendre com ens estan tractant i les condicions que ens estan oferint, no s’ho mereixen totes les persones que han estat deixant-se la pell», va asseverar una de les manifestants. La companyia va facilitar un permís retribuït als afectats segons el qual no calia que anessin a treballar durant el període de negociacions. «Ha servit per separar-nos dels companys d’oficina», asseguren.

La comissió negociadora i l’empresa van reunir-se ahir. Les fonts detallen que va anar «malament», ja que Freshly hauria presentat una «oferta final» d’una indemnització de 28 dies per any treballat, «per sota dels 33 d’un acomiadament improcedent, com són molts dels casos, i lluny dels 49 que demanàvem».

També volien que s’establís un mínim de 4.000 euros per afectat. L’empresa tampoc hauria acceptat la proposta de fraccionar els pagaments «per tenir unes indemnitzacions més dignes». Tenint en compte que l’antiguitat mitjana dels afectats és de 3,63 anys, «l’acomiadament serà molt econòmic». En una assemblea, es decidirà aquesta setmana si s’accepta la proposta.

Des de Freshly, s’explica que «hem optat per no parlar públicament fins que no s’acabin les negociacions per intentar arribar a un acord que sigui el millor possible per a tothom». L’empresa va decidir simplificar la seva estructura organitzativa per «adaptar-se a les transformacions del mercat, on el comerç electrònic ha vist un decreixement el 2023». Els treballadors denuncien que alguns dels rols «duplicats o obsolets» que s’eliminaran han viscut contractacions el 2024 o s’externalitzaran.