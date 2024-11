Protestes per l’ERE de Freshly Cosmetics: treballadors denuncien condicions i falta d’ètica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Freshly Cosmetics afronta una situació complicada arran de l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERE) que afectarà 52 treballadors, el 18% de la seva plantilla a Reus. L’empresa ha justificat la decisió per la caiguda de la demanda en el comerç electrònic el 2023 i la necessitat d’adaptar-se al mercat amb un pla estratègic que reforça l’aposta per la innovació i l’omnicanalitat.

Tanmateix, diversos treballadors han alçat la veu a través del compte d’Instagram Freshlyexpuesto, on expressen el seu desacord amb el procés. Denuncien manca de transparència, condicions laborals precàries i la falta d’empatia cap a la seva situació personal. Han destacat presumptes casos sensibles, com treballadors en baixa mèdica o de maternitat, i la poca consideració cap a les famílies afectades, especialment aquelles en situació de vulnerabilitat. El compte també posa en qüestió l'ètica de l'empresa, que es promociona com a responsable i compromesa socialment.

Els treballadors afectats exigeixen alternatives més justes i una gestió més humana, apel·lant als valors corporatius que la marca defensa. Tot i que Freshly ha assegurat que seguirà les normatives i donarà suport als afectats, la tensió creix.