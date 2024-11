Bioeficient comença a instal·lar finestres a Reus tot i que la demanda continua endavant

Publicat per Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa Bioeficient SL comença a instal·lar algunes de les finestres que estaven pendents d’instal·lació des de fa mesos. Tal com va avançar Diari Més fa un mes, l’empresa, dedicada a la instal·lació de tancaments eficients i amb sucursals a Reus i Barcelona, hauria dut a terme una presumpta «estafa sistèmica» tal com van denunciar diversos afectats.

Els clients descrivien un modus operandi similar amb l’elaboració d’un pressupost, el pagament per avançat, l’incompliment reiterat de la data marcada per instal·lar el material i el silenci en reclamar la devolució dels diners. No obstant això, després de la publicació de l’article per part d’aquest rotatiu, alguns dels afectats asseguren que l’empresa ha començat a instal·lar les finestres.

«A mi al final m’ha vingut a instal·lar les finestres i conec el cas d’altres afectats que també ho ha fet», explica una de les clientes afectades. Així i tot, tots els clients que els quals han començat a instal·lar les finestres comparteixen una característica; les instal·lacions eren finançades pel banc. «Jo vaig cancel·lar el finançament en el seu moment quan vaig veure que la cosa no anava bé. Imagino que ho fa perquè el banc hi està darrere i no es quedarà de braços plegats», afegeix l’afectada.

A la vegada, no tots els clients que havien finançat la totalitat o una part del projecte contractat han tingut la mateixa sort. «La meva compra era finançada i no m’han instal·lat les finestres ni m’han donat resposta. De fet, algunes de les persones que ha anat a instal·lar porten menys temps que jo esperant», es queixa una altra persona afectada.

«Suposo que va veure dos que eren més fàcils d’instal·lar i així fa l’efecte al banc que està ‘complint’, perquè no trobo cap altra explicació», lamenta. Per aquest motiu, tal com assegura aquesta persona la demanda col·lectiva presentada en el seu moment continua endavant.

En el seu moment, fonts de l’empresa van assegurar que els retards eren a causa de problemes en els processos de fabricació o logística provocats per «potser haver crescut massa». Tot i que no descartaven prendre accions legals davant les acusacions, van assegurar que la voluntat era solucionar el problema.