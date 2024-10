Denuncien per presumpta estafa una empresa de tancaments eficients de Reus i Barcelona

Publicat per Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Una quinzena de persones han denunciat l’empresa de tancaments eficients Bioeficient SL per una presumpta «estafa sistemàtica» que s’hauria repetit a les sucursals de Reus —que fa uns dies que està tancada per «baixa personal»— i de Barcelona. Els afectats descriuen un modus operandi recorrent: l’elaboració d’un pressupost, el pagament per avançat —en casos, de milers d’euros—, l’incompliment reiterat de la data marcada per instal·lar el material i el silenci absolut en reclamar la devolució dels diners. Alguns clients porten anys esperant el subministrament d’elements com finestres o panells solars. Les presumptes víctimes s’han organitzat a través de Telegram —s’hi pot contactar amb el correu afectadosbioeficient@gmail.com— i estan preparant una demanda col·lectiva. Des de l’empresa, expliquen que tot respon a «retards» per factors relacionats amb «la fabricació, la logística o el personal».

Míriam —nom fictici per preservar la identitat de la persona— relata a Diari Més que va contractar la fabricació i instal·lació de finestres a principis d’any. Va efectuar un pagament de milers d’euros, amb la promesa que «estarien instal·lades dos mesos més tard». «Des d’aquesta data, hem patit endarreriments constants i sense justificació, amb promeses d’instal·lació que s’anaven postergant mes a mes; a dia d’avui, continuem sense finestres i sense la devolució dels diners», critica. En reclamar el reemborsament de l’import avançat, Míriam assegura que no ha obtingut resposta ni per WhatsApp, ni per correu electrònic, ni per trucada telefònica. Idèntica situació denuncien altres persones amb qui Diari Més ha pogut contactar. Tampoc han rebut confirmació que s’ha fet la comanda a fàbrica.

Els afectats han presentat denúncies a l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i els Mossos d’Esquadra, si bé expliquen que no creuen que recuperin els diners i que és complicat que els tràmits procedeixin perquè al pressupost no constava un dia d’instal·lació. Així mateix, també comenten que ha contactat amb ells la propietària del local que Bioeficient té llogat a Reus, qui els ha explicat que «acumula impagaments des de fa mesos» i que quan se li reclamava la mensualitat «sempre tenia excuses de tota mena».

Segons ha pogut saber aquest rotatiu, l’empresa s’hauria compromès a completar les instal·lacions a finals del present mes d’octubre. Amb tot, els afectats desconfien. «A una casa, havia de venir aquesta setmana i encara no els ha comentat res», apunten els afectats. Néstor —nom fictici— mostra com, durant el primer semestre de l’any, la companyia va admetre que no hi podria haver més retards i es comprometia a rebaixar el preu per cada setmana que superi el calendari d’execució. Sense l’article adquirit, a l’estiu va demanar el retorn dels diners. «Encara estem esperant, ni els diners ni cap resposta absoluta», lamenta.

Resposta de l’empresa

Fonts de l’empresa consultades per Diari Més justifiquen que aquests retards són a causa de diversos problemes en els processos de fabricació o logística provocats per «potser haver crescut massa». «Hem dut a terme més de 20 instal·lacions ja», reivindiquen des de l’empresa, tot i que sense aportar cap prova d’aquest fet. Tot i que l’empresa no descarta prendre accions legals davant les acusacions dels darrers dies sobre presumptes estafes, asseguren que la voluntat és «solucionar la situació».