El trasllat de Virginias al polígon Nirsa de Reus es posterga a finals d’any

Publicat per Sergi Peralta Moreno

La marxa de Virginias del passeig de Sunyer s’ha postergat més del previst. Acrimont Foods, la societat que hi ha darrere de la marca, va adquirir temps enrere una nau al carrer de la Grassa, al polígon industrial Nirsa, per traslladar-hi el centre productiu.

La intenció era completar el moviment entre febrer i març del 2024, per poder engegar la producció al nou espai el maig. Amb tot, les obres es van endarrerir. Fonts de la companyia confirmen a Diari Més que s’està «treballant en la nova fàbrica per poder començar a fer el trasllat a finals d’any», una operació que podria durar uns dos mesos.

En paral·lel, a Virginias, «estan centrats en la campanya de Nadal i acabant la producció d’aquest any a la fàbrica actual». La voluntat és inaugurar les noves instal·lacions «al voltant de la primavera de 2025» seguint el calendari de construcció, afirmen les mateixes fonts.

«La pròxima campanya fabricarem allí segur, al passeig de Sunyer ja hem acabat», expressa el director d’operacions d’Acrimont Foods, Víctor Segú.

Segú ja va explicar que el moviment permetria millorar «l’eficiència i la logística», reduir «els costos interns» i «continuar creixent», ja que, en les històriques instal·lacions, tenint en compte el seu emplaçament, és «complicat» augmentar en dimensions.

«Com a societat, volem continuar creixent en el sector dels torrons i la xocolata i tenir més capacitat productiva», afirmava. Segons el projecte executiu, amb el trasllat, l’empresa Virginias «vol continuar millorant i reformulant els productes que ofereix, així com continuar innovant en les diferents gammes de xocolates i torrons, com la producció més artesanal de la marca».

La nau industrial del polígon Nirsa, conformada per la unió de dos volums, té una superfície construïda de 3.133 metres quadrats (m2). Abans de col·locar-hi la maquinària, calia recuperar i rehabilitar l’espai. Addicionalment, el director general d’Acrimont Foods, Àngel Jubete, va comentar el desembre del 2023 que hi ha la previsió de preparar -hi un «petit museu» perquè els infants aprenguin sobre el procés d’obtenció de la xocolata i la història de Virginias.

Plaça del Mercadal

Virginias va obrir fa gairebé un any, el desembre del 2023, una nova botiga a la plaça del Mercadal. Tal com expressà Jubete en l’acte inaugural, el moviment permetia «quedar-nos al centre», tenint en compte el trasllat cap al polígon Nirsa. Jubete va assenyalar que no es volia un establiment que es dediqués només a la venda de torrons, sinó que també s’hi trobessin xocolata i altres productes els dotze mesos de l’any.