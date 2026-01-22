MOBILITAT
Semaf rebutja «anticipar terminis» per reprendre el servei de Rodalies
Els maquinistes reclamen un informe tècnic amb les «deficiències» de la xarxa i comprovar directament que és segura
El sindicat majoritari de maquinistes, Semaf, rebutja «anticipar terminis» sobre quan es podria reprendre el servei de Rodalies i avisa que «la confiança es va trencar» entre Renfe i Adif el dia de la llevantada a Catalunya, quan hi va haver dos descarrilaments.
El director general de Semaf, Diego Martín, ha assegurat a TV3 que reclamen un informe tècnic amb les «deficiències» de la xarxa, partint d'una «auditoria» de la infraestructura, i que els mateixos conductors puguin comprovar directament el seu estat. Segons Martín, això no es va fer durant el dia d'ahir i, per tant, no s'han complert els protocols. A més, el portaveu dels maquinistes denuncia que, després de les comprovacions d'Adif, van detectar «noves deficiències».
Martín ha assegurat que als maquinistes els va «sorprendre molt» l'anunci del Govern de la represa del servei perquè les comprovacions «no es van fer de la manera correcta» i després que se'ls informés que la xarxa era segura van tenir constància de nous despreniments.
«Ens van passar informacions incorrectes», ha lamentat Martín, que ha indicat que no tenen un «informe tècnic amb les deficiències» i només compten amb comunicacions «informals».
Segons ha dit, la prioritat dels maquinistes és la seguretat de passatgers i professionals.