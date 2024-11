L’Ajuntament de Reus invertirà 22 MEUR a la ciutat remodelant diversos carrers el 2025

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els pressupostos de l’Ajuntament de Reus pel 2025 contemplen 22.000.000 euros en inversions a la ciutat. Les àrees de via pública, urbanisme i el projecte ReNATUR s’emporten algunes de les partides més elevades.

El govern municipal contempla la remodelació del carrer Ample i la plaça de Pintor Fortuny amb 1.376.000 d’euros. També es transformarà el carrer Astorga en un eix cívic (595.026 euros) i es destinaran 285.000 euros pel barri del Carrilet, amb la futura reforma del mercat. I hi ha 1.000.000 per l’asfaltat i millora de voreres.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha remarcat que volen «continuar treballant per la transformació de la ciutat en base al pla d’acció municipal 2023-2027».

L’endemà de presentar els pressupostos de la capital del Baix Camp, aquest dimarts ha estat el torn per a les inversions que contemplen els comptes. L’equip de govern ho ha fet des del passeig Sunyer, davant del carrer de Doctor Ferran que també es començarà a arranjar l’any vinent.

«Volem fer inversions que impactin en tota la ciutat i que tinguin una visió transversal de totes les diferents àrees, sobretot posant el focus en aquells eixos que importen al govern municipal i a la ciutadania», ha comentat Guaita. Ha insistit en la idea de fer «projectes ambiciosos» per «llançar cap al futur» la ciutat. En aquesta línia, ha parlat de la remodelació de diversos carrers i places, o les polítiques d’habitatge.

En aquesta carpeta es destinaran 400.000 euros per la compra d’habitatge per destinar-lo a la borsa de lloguer de l’ajuntament, 50.000 euros per rehabilitar i millorar el parc públic que ja disposa l’administració local actualment o una partida de 625.000 euros per reformar un edifici del carrer de Vallroqueta per fer una residència temporal per col·lectius vulnerables. A més, hi ha 50.000 euros per redactar el projecte per l’antiga comissaria de la Guàrdia Urbana on es vol fer habitatge i equipaments municipals.

3 MEUR pel projecte ReNATUR

L’Ajuntament de Reus també invertirà 3.000.000 d’euros gràcies al projecte ReNATUR finançat per la Unió Europea. S’implementaran nous refugis climàtics en quatre centres educatius, i es renaturalitzaran tres basses al voltant de la urbanització Aigüesverds. A més a més, hi ha 100.000 euros reservats a manteniment de rieres i 600.000 a camins.

En cultura i promoció econòmica, es contemplen 605.000 per la renovació del Gaudí Centre amb una museïtzació immersiva, i 70.000 euros les obres de millora a la Biblioteca Central Xavier Amorós.

En un altre ordre, els pressupostos preveuen invertir 200.000 euros als centres cívics de Reus millorant, per exemple, l’eficiència energètica dels edificis, i 150.000 euros a les escoles de la ciutat. També es destinaran 300.000 euros en l’adquisició i el desplegament d’una nova plataforma de gestió d’expedients.

Una partida important anirà a parar al control de vehicles per matrícula, col·locant càmeres als accessos de la ciutat. Un servei de vigilància que també servirà per controlar l’accés a la zona de baixes emissions. L’Ajuntament també ha inclòs una partida de 50.000 euros per ampliar i fer nous aparcaments dissuasius als afores de la ciutat. I 80.000 euros més en càmeres de videovigilància en diversos punts de Reus.

Finalment, com a inversions destacades, hi ha 430.000 euros per reformar les oficines de Redessa i 410.000 euros pel CEPID, tot al Tecnoparc.