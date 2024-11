Drets Socials, Medi Ambient i Promoció Econòmica, les àrees que més creixeran al pressupost de Reus

Imatge virtual de com s’espera que quedi la recuperada Bassa Nova, un dels grans projectes a executar.Aj. Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El pressupost consolidat de l’Ajuntament per al 2025 serà de 232,5 milions d’euros, un 6,74% més que l’exercici anterior. «Un pressupost de creixement ve a donar resposta a la voluntat del govern municipal d’incrementar els serveis a la ciutadania», va expressar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. L’àrea de Drets Socials serà la que viurà un increment més considerable. Passarà de 13,8 milions d’euros en l’exercici en curs a 17,56 milions, un 27,08% més.

La seguiran Medi Ambient (+13,36%, amb 4,35 milions), Promoció Econòmica (+12,27%, amb 3,96 milions), Cultura (+11,49%, amb 7,19 milions) i Educació (+11,44%, amb 12 milions). La partida més dotada, amb 24,4 milions d’euros, serà Via Pública. També hi haurà més diners per al manteniment d’edificis municipals.

L’increment dels diners destinats a Drets Socials s’explica amb l’ampliació de la plantilla amb set noves places de treballadors i educadors socials i amb 1,7 milions d’euros addicionals destinats a subvencions, entre altres factors. Medi Ambient rebrà una injecció per «tirar endavant bona part de les iniciatives per tenir aquesta ciutat més verda, sostenible, resilient i saludable», en paraules del tercer tinent d’alcaldessa, Daniel Rubio.

L’edil va recordar que es volen fomentar el reciclatge i el reaprofitament, amb les bonificacions per aportacions a la deixalleria, així com el consum responsable de l’aigua. El podi de creixements percentuals el completarà Promoció Econòmica, gràcies a activitats destinades a les petites i mitjanes empreses i a la formació d’aquestes a través de programes com el Consolida’t.

La Cultura, «un dels punts que apuntàvem que millorés en el pacte de govern», segons explicà la primera tinent d’alcaldessa, Noemí Llauradó, tindrà una part important referida a les subvencions i incorporarà partides per a iniciatives que s’han engegat el 2024, com el Reus Music Festival o el Muses Festival.

En Educació, la pujada s’entén per la previsió de donar continuïtat al pla de manteniment de les escoles i a la posada en marxa l’Escola Bressol Municipal Ametller. Pel que fa a Via Pública, es posaran al dia els plans directors d’actuacions com voreres o mobiliari urbà.

Cal recordar que també incrementaran les despeses de personal, per l’actualització salarial i l’ampliació de la plantilla, que es reduirà la ràtio d’endeutament i que hi haurà una transferència més gran de la cessió de tributs de l’Estat.