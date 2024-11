Cau l’ús del servei de La Ganxeta a la tardor, però supera els 60.000 viatges en els 9 primers mesos

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La Ganxeta va complir els nou mesos de vida el passat 30 d’octubre i continua creixent en xifres, però de manera molt més pausada. En celebrar els 9 mesos des de la seva posada en marxa aquest servei ja acumula més de 60.000 viatges, una dada que el regidor responsable de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos, valora positivament: «És un element de transport que la gent se l’ha fet seu per fer els seus viatges diaris, per tant, estem molt contents».

«Ara estem analitzant la segona fase amb el desplegament de noves estacions, perquè com més estacions més usuaris sumarà la Ganxeta que, al cap i a la fi, és l’objectiu, perquè serà més gent que es desplaçarà sense fer servir el transport privat», afirma el regidor. Actualment, està previst que els següents nous punts de la Ganxeta a la ciutat siguin al barri de la Muralla i al carrer Recasens i Mercadé.

Una tendència que es relaxa

Tot i que les dades continuen augmentant després de nou mesos, s’ha vist que el ritme ha minvat considerablement. En el primer mes de vida de la Ganxeta el febrer de 2024, també ajudat per la seva gratuïtat inicial fins a l’abril d’enguany, ja va superar els 10.000 viatges. A finals del mes de maig, cinc mesos després de l’inici, la xifra ascendia fins als 37.000 viatges, és a dir, una mitjana de 9.000 viatges mensuals durant els mesos de març, abril i maig.

Al cap de mig any es va començar a percebre una destacable davallada en l’ús del servei, ja que, s’havia aconseguit superar els 50.000 viatges. Per tant, en els mesos de juny i juliol l’ús va ser d’una mitjana de 6.500 viatges mensuals. Finalment, l’última xifra ha estat amb els nou mesos del servei, amb un total de més de 60.000 viatges. Aquest fet significa que en els mesos d’agost, setembre i octubre tan sols s’han sumat 10.000 viatges que dona un aproximat de 3.300 viatges mensuals.

El govern continua apostant

Segons Marcos, molts veïns i entitats veïnals els han reclamat fins ara que s’instal·lin noves estacions en els seus respectius barris i, per aquest motiu, està prevista una inversió de 300.000 euros per l’any vinent que dependrà de les ajudes i subvencions que sigui capaç d’aconseguir la regidoria. «L’objectiu de 2025 és desplegar entre cinc i set noves estacions. Ara estem fent una cerca», afirma el regidor de Via Pública, assenyalant zones com el nord de la ciutat, barris densos com Horts de Miró i altres com Immaculada, Blancafort o Mas Carpa.

Per un altre costat, el passat mes d’octubre es va anunciar un nou abonament que integrarà pàrquing, Ganxeta i autobús per facilitar la transició a la zona de baixes emissions que s’implementarà, si tot va com està previst, el gener de 2025. Anomenat Aparca i mou-te, oferirà una tarifa unificada a partir de l’1 de gener a un preu de 50 euros mensuals i amb un any de permanència. Aquest proporcionarà a l’usuari un títol de transport T-365, personal i intransferible, que permetrà utilitzar de forma il·limitada els autobusos urbans de la ciutat. A més, també inclourà un abonament anual de la Ganxeta i una plaça per estacionar al pàrquing municipal del Tecnoparc.

El conseller delegat de Redessa i regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, destaca que «volem afavorir que la gent que treballa als àmbits de Redessa puguin fer altres usos del transport públic».