Reus llançarà un abonament que integrarà pàrquing, Ganxeta i bus per facilitar la transició a la ZBE

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Fomentar que la ciutadania deixi el cotxe particular aparcat els dies laborables i utilitzi mitjans de transport més sostenibles. És l’objectiu d’Aparca i mou-te, el nou producte que llançarà l’Ajuntament de Reus i que, tal com ha pogut saber Diari Més, integrarà, en un únic abonament, els serveis d’autobús urbà, Ganxeta i aparcament municipal —en concret, el del Tecnoparc—.

La tarifa unificada i «superreduïda» es podrà fer servir a partir de l’1 de gener i forma part del paquet de mesures complementàries que pretenen facilitar la transició cap a una mobilitat sostenible amb motiu de la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). El producte s’oferirà a la població per 50 euros el mes (600 l’any), si bé s’haurà d’establir un compromís d’un any de permanència.

En concret, Aparca i mou-te proporcionarà a l’usuari un títol de transport T-365, personal i intransferible, que permetrà utilitzar de forma il·limitada els autobusos urbans. També rebrà un abonament anual de la Ganxeta i una plaça per estacionar al pàrquing municipal del Tecnoparc.

La tarifa reduïda i unificada va ser aprovada al consell d’administració de Reus Transport l’1 d’octubre i haurà de rebre llum verda, avui, al de Reus Mobilitat i Serveis. La presidenta de Reus Transport, Marina Berasategui, afirma que l’aposta de l’Ajuntament de Reus per la mobilitat sostenible «és prioritària, amb l’objectiu d’avançar cap a una ciutat més verda».

«És una aposta que suposa la millora de la salut de la ciutadania i la lluita contra el canvi climàtic», afegeix. Per la seva banda, el president de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos, apunta que «hem de tendir a moure’ns per la ciutat de manera sostenible, i això vol dir deixar el cotxe i fer servir mitjans de transport no contaminants». «Amb aquest objectiu, posem a l’abast de la ciutadania una mesura innovadora, per avançar cap a una ciutat més verda i sostenible», conclou Marcos.

L’Ajuntament remarca que la tarifa del producte és «superreduïda» perquè permet estalviar-se fins a 392 euros l’any, la diferència que suposaria contractar els serveis per separat (600 euros l’aparcament anual de 24 hores al Tecnoparc, 284 euros la T-365 de Reus Transport i 108 euros l’abonament d’un any a la Ganxeta sense descomptes).