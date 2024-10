El ple de l'Ajuntament de Reus aprova una pujada de la taxa de la brossa i l'aigua

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat una pujada de la taxa de la brossa i de l'aigua gràcies als vots favorables de l'equip de govern (PSC, ERC i Ara Reus). Mentre que Junts, Vox i CUP hi ha votat en contra, i el PP i el regidor no adscrit s'han abstingut. L'increment de les escombraries correspon a una adaptació a la normativa europea. Pel que fa al rebut de l'aigua, hi haurà una pujada del 5% en la part fixa, i entre un 10 i un 30% als que més en consumeixin.

El ple també ha donat llum verda a l'encariment del preu dels abonaments del transport públic un 5%, i del bitllet senzill que d'1,30 € passarà a 1,5 €; 10 cèntims menys del que preveia l'equip de govern, gràcies a una proposta del PP validada també per PSC, ERC, Ara, Vox i CUP.

Aquest divendres al matí s'ha celebrat el ple ordinari del mes d'octubre de l'Ajuntament de Reus amb les ordenances fiscals com a punt més destacat de l'ordre del dia. Pel que fa a la brossa, el rebut pateix un increment de l'1,85%. I en l'aigua, l'executiu local apuja un 5% el cànon de l'aigua i augmenta el tercer i quart tram de la tarifa variable. El tercer, que afecta els usuaris que consumeixen entre 100 i 250 litres per persona i dia, s'apujarà un 10%, mentre que el quart, que és de nova creació, afectarà els consums de més de 250 litres per persona i dia, augmentant-se un 30%.

Congelació d'impostos i bonificacions

El govern municipal ha congelat la majoria de les taxes com ara l'IBI, l'ICIO i l'impost a vehicles de tracció mecànica. També ha mantingut els preus dels aparcaments municipals, la zona blava o el servei de bicicleta compartida estrenat l'any passat. El consistori sí que ha aprovat algunes modificacions encarrilades a bonificar diverses qüestions relacionades amb l'accés a l'habitatge o la transició energètica.

El regidor de Serveis Generals i Hisenda de l'Ajuntament de Reus, Manel Muñoz, ha insistit que no poden abaixar els impostos a causa de la situació de «necessitat de finançament» que va deixar l'anterior equip de govern. També ha remarcat que la pujada del rebut de la brossa respon a una adaptació legal per complir la normativa europea. «Estem treballant per complir l'objectiu de qui més recicli, menys pagui», ha explicat també Muñoz.

L'oposició critica algunes taxes

Des de Junts, Mariluz Caballero, ha lamentat que el govern no hagi «escoltat» les propostes que ha fet la formació sobre les ordenances fiscals, i ha avisat que presentaran al·legacions. «No entenem ni compartim la seva visió econòmica», ha comentat. Junts ha demanat una rebaixa d'impostos després que l'any passat el govern municipal els augmentés.

El portaveu de Vox, Julio Pardo, ha criticat que els pàrquings comunitaris també paguin la taxa de la brossa, ja que els d'extrema dreta apunten que es produeix una «doble recaptació» perquè la pagarà el propietari del pis i de l'aparcament, que sovint acostuma a ser el mateix. Pardo també ha assenyalat que el preu de l'aigua és «molt més car» que poblacions del voltant.

El regidor del PP, Sebastià Domènech, ha assenyalat que l'augment del bitllet de bus era «excessiu» i considera que és una «afectació mínima» a Reus Transport. Sobre la brossa, ha reclamat estudiar instal·lar contenidors intel·ligents amb targeta. Referent a l'aigua, el popular ha demanat que l'augment del preu es repercuteixi en millores en la xarxa.

La portaveu de la CUP, Mònica Pàmies, ha defensat el sistema porta a porta per la recollida d'escombraries, que de moment no s'ha implementat a la ciutat. També ha demanat que la taxa de la brossa tingui en compte el nombre de persones que viuen en un immoble i no només els metres quadrats.

Crespó negre per un alcalde franquista

El balcó principal de l'Ajuntament de Reus ha lluït des de dimecres el domàs de la ciutat amb un crespó negre com a mostra de dol per la mort de Francesc Llevat, qui va ser alcalde de la capital del Baix Camp durant la darrera etapa del franquisme. Llevat va ocupar la batllia des de 1973 i fins al 1977. Va morir dimecres passat a l'edat de 83 anys.

ERC, que forma part del govern municipal, s'ha desmarcat del reconeixement a través d'un comunicat. Els republicans han recordat que «la seva figura política està vinculada a un sistema repressiu que va anul·lar els drets i les llibertats». La formació reclama que els reconeixements institucionals estiguin reservats als alcaldes escollits democràticament.

Fonts de l'ajuntament han explicat a l'ACN que aquests tipus d'homenatges segueixen les directrius del protocol de la mateixa institució local.