Reus penalitzarà l’ús desorbitat d’aigua amb un recàrrec del rebut del 30%

L’Ajuntament de Reus serà més punitiu amb els grans consumidors d’aigua el 2025. Aigües de Reus ha creat un quart tram de la tarifa variable «per penalitzar l’ús no responsable de l’aigua», explica el regidor d’Hisenda, Manel Muñoz, a Diari Més. L’actuació es traduirà en un recàrrec del 30% del rebut en comparació amb el que pagaria en l’actualitat una família que consumeix de mitjana més de 250 litres per habitant i dia.

«El quart tram suposa una penalització important per a aquelles persones que en facin un ús desorbitat, que al final pot acabar suposant, segons les simulacions que hem fet —en el cas d’una família de quatre membres—, un increment de 12 euros», afegeix l’edil. En concret, la mesura afectarà, principalment, els immobles «on es consumeix més aigua de la que toca» o aquells que tinguin piscina.

El tercer tram variable, per consums entre els 100 i els 250 litres per habitant i dia, també serà més car: s’aplicarà un increment del 10%. En canvi, els dos primers trams, per usos inferiors als 100 litres, romandran amb la tarifa actual. Muñoz destaca que el 51% dels usuaris de Reus estan per sota dels 100 litres utilitzats i, per tant, «fan un consum responsable». Amb la mesura, es busca que la població faci un «ús responsable» de l’aigua.

Això no obstant, les persones que no vegin un recàrrec en la part variable sí que ho faran en la fixa, atès que el consistori ha aprovat ajustar en un 5% la quota, aplicable per a tothom. Muñoz considera que és «lògic» que tingui efecte la pujada «en un context de sequera com estem, amb majors despeses —com la cerca de noves fonts de subministrament d’aigua o la compra del preuat recurs—, i tenint en compte que també volem invertir». Tot i que la capital del Baix Camp «som una de les millors ciutats pel que fa a l’eficiència de la xarxa d’aigua», s’han de «fer inversions per mantenir-la».

«La incidència és mínima», assegura el regidor d’Hisenda. Planteja el supòsit d’una família composta per tres membres i que faci «un ús responsable» de l’aigua, és a dir, que no arribi al tercer tram variable. En aquest escenari, el rebut pujaria només 61 cèntims el mes, corresponents a l’ajust de la quota fixa. «Pràcticament, no tindrà cap d’incidència, sempre que hi hagi un ús responsable», apunta l’edil.

Addicionalment, l’Ajuntament ha donat llum verda a la creació d’un fons social de 100.000 euros destinat a persones en situació de vulnerabilitat, donant d’aquesta manera continuïtat als ajuts aprovats el curs anterior. «Volem afavorir les persones amb pocs recursos, que puguin també tenir accés al bé bàsic que és l’aigua; incrementem aquell disponible que hem de tenir per fer front a aquestes situacions», expressa Manel Muñoz.

Aigües de Reus bonificarà amb un 100% la quota fixa i variable del primer i segon bloc d’aigua i claveguera als abonats que compleixin amb els requisits de disposar del cànon social de l’aigua i, per tant, la tarifa social del servei de caràcter municipal, «amb la finalitat de garantir a les llars més vulnerables els consums bàsics i l’accés al recurs».