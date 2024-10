Reus amplia la xarxa de recollida sostenible de roba a 20 punts

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Roba Re-cycle, el servei gratuït de recollida de roba, calçat i complements que es porta a terme a Reus, ja compta amb 20 punts de recollida a la ciutat. El projecte consisteix en la instal·lació de contenidors de cartó acompanyats de tallers i xerrades de sensibilització en diferents equipaments municipals, centres educatius, esportius o residencials, organitzacions i empreses.

El projecte ja suma 20 punts de recollida: 10 a les escoles de la ciutat (Escola La Vitxeta, Escola Prat de la Riba, Lycée français international de Reus -MLF, Escola Doctor Alberich i Casas, Institut Lluís Domènech i Montener, Escola teresa Miquel i Pàmies, Escola Montsant, Col·legi Públic Misericòrdia, IES Baix Camp, Escola Eduard Toda i Güell), als 6 en centres cívics de la ciutat, 2 unitats al Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell, 1 residència geriàtrica (Roger de Llúria), 1 a Botiga Amiga (Av Prat de la Riba, 22), 1 a un gimnàs (Studi1) i l'últim a les oficines de Formació i Treball a Reus (CR Sant Pau i Sant Blai).

Entre tots s'han recollit més de 1.600 kg de roba des del maig del 2024 que seran correctament gestionats per la seva reutilització o reciclatge evitant així que es converteixin en un residu.

La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat col·labora amb el projecte amb la cessió directa d'espais municipals i en posar en contacte els promotors amb entitats i organitzacions de la ciutat on poder instal·lar els punts de recollida. Al respecte, el regidor de l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, ha posat de manifest el suport a la iniciativa per part de l’Ajuntament, ja que aquest projecte «contribueix a la reducció de residus i a la reutilització, a més de fomentar l'economia circular i l'economia verda».

La iniciativa ha tingut molt bona acollida als centres educatius amb una alta implicació per part de l’alumnat i el professorat. Amb tot, la voluntat és poder ampliar la presència de contenidors i les xerrades de sensibilització a les 20 escoles públiques de la ciutat de Reus aquest inici de curs 2024-2025 així com a residències de gent gran, augmentant el nombre de punts de recollida a través de la col·laboració amb noves organitzacions i espais.

Roba Recycle també ofereix al veïnat de Reus un servei gratuït porta a porta, una prova pilot de moment temporal, per la recollida de roba, calçat i complements mitjançant bicicletes de càrrega. Un servei exclusiu per a aquelles persones que tenen mobilitat reduïda o que són majors de 65 anys. En aquests casos, cal que la persona o nucli familiar acumulin un mínim de 20 kg de tèxtil per a poder sol·licitar la seva recollida. Per contactar: reuscompraresponsable@formacioitreball.org o bé al telèfon 699 27 15 70.

Com a prova pilot, finalitzarà el març 2025 i s’espera que en el futur pugui tenir continuïtat on ja està implantat i s'ampliïn les ciutats on està disponible.