El Roba Re-cycle aconsegueix recollir més de 1.600 quilograms de roba utilitzada a Reus en sis mesos

El servei gratuït de recollida de roba utilitzada Roba Re-cycle ha aconseguit reunir més de 1.600 quilograms de roba a la ciutat de Reus en sis mesos. Aquest projecte, impulsat per la Fundació Formació i Treball i les cooperatives Bikelogic i El Far Cooperatiu, compta amb el suport de l’Ajuntament de Reus amb l’objectiu d’aconseguir un millor reciclatge de les deixalles tèxtils i evitar llençar roba que encara sigui útil.

El projecte ha consistit en la instal·lació de contenidors de cartó en diferents punts de la ciutat on dipositar roba o calçat que, quan estan plens, són recollits per bicicletes de càrrega. En total, a la capital del Baix Camp s’han instal·lat una vintena de punts, localitzats en deu escoles, sis en centres cívics, dos a l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell, entre altres indrets.

El regidor de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, considera que el projecte «contribueix a la reducció de residus i a la reutilització, a més de fomentar l’economia circular i verda. Totes aquestes són línies de treball que recull el nostre Pla d’Acció Municipal».

Per un altre costat, la tècnica de projectes de la Fundació Formació i Treball, Arantxa Roca, assegura que estan «molt contents amb el resultat» obtingut a Reus. «En un inici vam pensar que, ja que bona part dels carrers d’una ciutat com Reus són per a vianants ja i volem ser el màxim de sostenibles, la millor opció era fer la recollida de la roba amb una bicicleta, perquè així evitaríem la contaminació i dificultat de desplaçar-nos pel mig de la ciutat en furgoneta», detalla Roca.

Quan aquests contenidors estan plens són recollits en bicicleta, per a després traslladar-ho tot a Sabadell, on la fundació té la planta de gestió. «Allí entren en una línia on es fa un triatge entre la roba que està en bones condicions i, per tant, pot ser reutilitzada, i la que està molt malmesa i, en conseqüència, serà reciclada», explica la tècnica.

La roba reciclada es desfarà per a aconseguir els materials tèxtils que es convertiran en una mena de «borra». «Amb aquesta borra, es tornaran a fer peces de roba o s’utilitzarà en la indústria per a automòbils o per a aïllants acústics o tèrmics», comenta.

Un projecte pedagògic

Per una altra banda, la iniciativa també ha tingut un vessant pedagògic amb les diferents escoles de la ciutat. «Anem a fer xerrades a les escoles de la ciutat perquè és important conscienciar a les noves generacions. Nosaltres podem reciclar i reutilitzar, però reduir és cosa de tots», afirma Roca. «És important que siguem tots conscients d’algunes dades, com que el 98% de la roba la llancem al rebuig, és a dir, on no toca», sentencia. A més, afegeix també altres dades rellevants, com que de mitjana una peça de roba només la utilitzem entre sis o set vegades en tota la seva vida útil.