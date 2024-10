Detenen quatre lladres a Reus per escanyar a tres taxistes per sostreure'ls la recaptació

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus, conjuntament amb agents de la Guàrdia Urbana de Reus van detenir entre aquest dimarts i ahir dimecres a la capital del Baix Camp quatre homes d’entre 26 i 40 anys, com a presumptes autors de tres delictes de robatori amb violència i intimidació.

Els mossos juntament amb la Guàrdia Urbana de Reus, van tenir coneixement d’un primer fet pels volts de les tres de la matinada del passat 2 de juliol a Mas Pellicer. En aquella ocasió, el taxi va recollir dos homes a l’avinguda Bellissens que prèviament havien sol·licitat aquest servei per telèfon. En arribar i aturar-se al carrer Mas de la Beatona, un d’ells va abordar i escanyar la víctima per darrere mentre l’altre, assegut al costat del conductor, li va prendre tots els diners que duia.

Ambdós cossos policials van iniciar un treball conjunt de recerca dels sospitosos que van utilitzar la violenta tècnica del matalleó. Aquest mètode consisteix en escanyar la víctima pel darrere per fer-li perdre el coneixement com a conseqüència de la falta d’oxigen. Simultàniament una altra persona aprofita per sostraure-li els objectes de valor.

Els lladres van tornar a actuar de la mateixa manera el passat 3 d’octubre després de demanar un taxi a la cruïlla de Raval de Martí Folguera amb el carrer del Vent. També al voltant de les tres de la matinada, dos desconeguts van sol·licitar un servei de taxi per traslladar-se fins al carrer Mas d’Iglesias. Arribats a aquest punt, van utilitzar el mateix modus operandi per assaltar el treballador.

A mesura que avançaven les gestions d’investigació i identificació dels presumptes autors, es va produir un tercer fet d’iguals característiques. Va tenir lloc a les tres de la matinada del passat 12 d’octubre, quan dos homes van pujar en un taxi en una rotonda ubicada entre les avingudes Doctor Josep Laporte i Universitat.

En aquest cas i un cop en ruta, el xofer es va negar a dirigir-se fins al barri Sant Josep Obrer tal i com li havien demanat. En tenir coneixement dels dos fets anteriors a la mateixa zona i la posició dels homes, un al costat i l’altre darrere seu, va desconfiar d’ells.

Tot i així, en aturar-se el vehicle, el conductor es va haver de defensar de l’assalt en què també va patir un escanyament i altres agressions físiques fins que ambdós van acabar fugint.

De les gestions efectuades pels investigadors amb el suport d’agents de la Guàrdia Urbana, es va aconseguir identificar els quatre lladres. Un d’ells era el principal autor dels fets atès que era qui s’asseia sempre darrere del taxista per escanyar-lo. La resta d’implicats van anar alternant en la funció de trucar per telèfon i immobilitzar i colpejar la víctima per sostraure-li els diners i objectes de valor.

El primer detingut es va fer aquest dimarts pels volts de les 18 hores al carrer Montserrat Roig de Reus, mentre que els tres restants van ser interceptats a primera hora del matí d’ahir dimecres en el decurs d’un servei especial al carrer de Mas Pellicer.

Està previst que tots els detinguts, els quals acumulen nombrosos antecedents policials, passin a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus en les properes hores.