Reus construirà més de 200 habitatges de protecció oficial durant la pròxima dècada

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres projectes públics prometen proveir Reus amb més de 200 habitatges de protecció oficial (HPO) durant la següent dècada: la promoció de Mas Iglesias, el complex de la Hispània i la regeneració urbana del barri del Carme.

D’aquesta forma, la ciutat superarà els 550 pisos de protecció oficial. L’antiga cotxera d’autobusos, enclaustrada entre la riera d’Aragó i el raval de Sant Pere, va ser la primera a veure treballs sobre el terreny, ja el novembre de l’any passat. La primera passa fou el tancament del pàrquing de zona blava que s’hi havia habilitat.

El projecte inclou l’edificació de pisos —63—, un aparcament públic soterrat i un equipament municipal, així com la urbanització de l’entorn. En concret, s’han dibuixat 60 HPO. 48 seran gestionats per Redessa i 12 ho faran de forma privada. A més, hi haurà tres domicilis de renda lliure.

Això no obstant, les obres van començar per l’excavació del terreny i l’obra civil corresponent a l’aparcament, de 340 places, distribuïdes en tres plantes. Fonts municipals confirmen a Diari Més que els treballs d’excavació estan «finalitzats» i que «aproximadament el 60%» de l’obra civil del pàrquing està «executada».

Cal recordar que el calendari fixava finals d’any com la data per concloure la primera fase de la intervenció. Serà aleshores que començaran tant els treballs de les instal·lacions de l’aparcament com la construcció dels blocs d’habitatge i la urbanització de l’entorn, que s’allargaran durant 22 mesos. El complex haurà de quedar enllestit durant l’any 2026.

La promoció del número 24 del carrer de Jaume Vidal i Alcover, a Mas Iglesias, va ser la segona amb avenços visibles. A mitjan setembre es va col·locar la primera pedra dels 132 nous habitatges de lloguer social. Amb una inversió de 17,4 milions d’euros, el 30 de juny del 2026 és la data límit per enllestir les obres, atès que compten amb una subvenció dels fons europeus Next Generation.

D’aquesta manera, en qüestió de dos anys, si no es volen perdre els ajuts, Reus hauria de veure incrementat el parc de pisos de protecció oficial amb gairebé 192 nous habitatges. Es calcula que a la promoció de Mas Iglesias podran viure, aproximadament, 450 persones. Cal recordar, a més, que el projecte neix de la col·laboració publicoprivada, amb la constitució d’un dret de superfície adjudicat per Redessa amb un termini de 75 anys.

El Carme, la tercera pota

La tercera pota és la regeneració urbana del Carme. El barri viurà una transformació els pròxims anys amb la construcció d’un Centre d’Atenció Primària (CAP), 70 habitatges —27 de protecció oficial— i un aparcament subterrani amb un centenar de places. Aquesta serà l’última de les iniciatives públiques anunciades fins al moment que es plasmarà sobre el terreny.

El calendari amb què treballa la Generalitat de Catalunya assenyala que la voluntat és que les obres constructives arrenquin el 2028 i que tinguin «una durada prevista de dos anys», de forma que el projecte hauria de lluir el seu aspecte definitiu el 2030. Durant el 2025, s’hauria de convocar el concurs per definir l’equip redactor dels projectes.