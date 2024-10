L'Ajuntament de Reus rehabilita el primer pis comprat a través del dret de tanteig i retracte

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus rehabilitarà el primer pis comprat mitjançant l'exercici del dret de tanteig i retracte destinat a lloguer social, en el marc del Protocol d'adquisició d'habitatges, que fixa els passos a seguir per fer efectiva la compra, així com els criteris, els topalls i les característiques a l'hora d'adquirir un pis.

L’Ajuntament ha aprovat el projecte de reforma de l’habitatge, situat al carrer de Sant Antoni Maria Claret, amb un pressupost d’obres de 22.967,65 euros. En paral·lel, l’Ajuntament ha aprovat el projecte de reforma d’un segon habitatge, que forma part del parc d’habitatges de la Borsa de Lloguer que gestiona l’ajuntament, situat a l’avinguda de Saragossa, amb un pressupost de 20.913,76 euros. Properament, l’Ajuntament licitarà els contractes d’execució de les dues obres.

Una vegada finalitzades les obres, els dos habitatges s’adjudicaran a les persones/unitats de convivència inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit, d’acord amb els criteris establerts en el Protocol de Gestió de la Borsa de Lloguer de Reus.

La regidora d'Habitatge, Anabel Martínez, afirma que «el fet que ara disposem d'un protocol d’adquisició d’habitatges per la via de tanteig i retracte facilita l'agilització dels tràmits per incrementar el nostre parc d'habitatge i posar-lo a disposició de les famílies amb un lloguer assequible».

Protocol d'adquisició d'habitatges per la via del tanteig i retracte

L'Ajuntament de Reus disposa d'un protocol per adquirir habitatges per la via del tanteig i retracte per tal d'incrementar el parc d'habitatges públics de la Borsa municipal d'habitatges destinats a lloguer assequible.

El mètode d'adquisició és el tanteig i retracte, és a dir, el dret d'adquisició preferent a favor de l'administració pública, d'immobles propietat d'entitats bancàries o de fons d'inversió, que provenen de processos d'execució hipotecària, per destinar-los a lloguer social.

El topall del preu de compra dels habitatges és de 100.000 euros, i un topall de 30.000 euros per obres de rehabilitació.

Pel que fa a la tipologia dels habitatges, es prioritzen pisos amb una antiguitat inferior als 75 anys i amb tres habitacions o més, ja que fins ara la major part del parc d'habitatge és de dues habitacions o d'una, per poder facilitar l'accés a l'habitatge a famílies/d'unitats de convivència de més de 4 membres.

Respecte a la ubicació d'aquests habitatges, l'objectiu és distribuir-los per tota la ciutat. Pel que fa a l'habitabilitat d'aquests pisos, es preveu un període d'uns sis mesos entre la compra i l'arribada d'una família al pis. Mentre que sobre qui pot accedir a aquests habitatges, es tindran en compte criteris de la Borsa, ja que són de protecció oficial.