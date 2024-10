Renfe estableix un servei complementari de bus entre Reus i Sant Vicenç de Calders

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A partir del dijous 17 d’octubre, Renfe i el Departament de Territori estableixen un servei complementari per carretera entre Reus i Sant Vicenç de Calders per als tres primers trens del matí sentit nord i els tres últims del dia en sentit contrari.

Aquesta mesura, que estarà operativa de dilluns a divendres, permet continuar millorant el pla alternatiu de transport establert durant les obres que Adif executa al túnel de Roda de Berà.

A més, per informar i orientar els viatgers a la mateixa estació de Reus, Renfe ha reforçat el personal d’informació.

Els horaris de sortida de bus des de Reus seran les 5:30h, 6:10h. i 7:55h. Mentre que des de Sant Vicenç de Calders sortiran a les 19:00h, 21:00h i 22:00h.

Aquesta oferta per carretera complementa l’opció ferroviària per als usuaris amb origen o destinació Reus, que compten amb els serveis de la línia R15, la qual durant el pla alternatiu de transport s’encamina per La Plana de Picamoixons

Precisament a l'estació La Plana de Picamoixons, Renfe disposa d’un autobús de reserva per evitar que qualsevol incidència al servei llançadora Plana – Tarragona pugui afectar l’R13 i viceversa.