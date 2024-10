Els reusencs podran viatjar amb bus fins a Barcelona per quatre euros

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els usuaris de Reus afectats pel tall ferroviari per les obres de Roda de Berà tindran més opcions per anar a Barcelona amb bus. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat en una entrevista a Catalunya Ràdio que s'incrementen les dues freqüències diàries actuals als entre 5 i 6 trajectes al dia, igualant els viatges que s'ofereixen per carretera des de la capital de la demarcació, Tarragona.

Els bitllets dels trajectes de bus tindran un cost de 4 euros. «Anem assumit les millores vinculades al transport alternatiu amb l'anàlisi de les dades. Això té un impacte econòmic però és absolutament necessari», ha dit. Les declaracions de Paneque arriben l'endemà de la reunió entre el Departament i la plataforma Dignitat a les Vies, que van reclamar solucions per carretera per als usuaris que es desplacen des de la capital del Baix Camp.