L’escola Prat de la Riba de Reus reclama de nou la pacificació del trànsit al seu entorn

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La comunitat educativa de l’escola Prat de la Riba torna a la càrrega per exigir la pacificació del trànsit en l’entorn escolar. Les reclamacions, que van derivar posteriorment en mobilitzacions, van iniciar a partir d’un accident de trànsit del passat mes d’abril en què un cotxe va quedar bolcat sobre la vorera de l’avinguda.

Arran d’aquest fet, la comunitat educativa va fer arribar tres propostes a l’Ajuntament de Reus per tenir un entorn més segur; el tancament del trànsit rodat durant les hores d’entrada i sortida de l’escola a l’avinguda Prat de la Riba com a mesura a curt termini, el tancament del trànsit rodat de manera definitiva i la reducció del trànsit al passeig Sunyer en el context del desplegament de la zona de baixes emissions i dur a terme un informe sobre la qualitat de l’aire que es respira.

No obstant això, malgrat els intents de posar-se en contacte amb l’Ajuntament i les manifestacions, les seves exigències no van ser escoltades. «Tot continua igual, no s’ha fet cap acció, ni tan sols la de curt termini ni se’ns ha convocat per valorar les mesures», lamenta Fernando Paniagua, membre de l’AFA del centre.

Per aquest motiu, a la vegada que tornen a convocar les concentracions cada divendres, començant aquest 18 d’octubre, també han fet arribar una carta a l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. En aquesta carta, els alumnes tornen a reclamar que l’equip de govern es reuneixi amb l’institut per buscar solucions a problemàtiques com la seguretat i la contaminació acústica i de l’aire que provoquen els cotxes.

«S’estan redactant dos documents molt importants, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i la normativa de la zona de baixes emissions. Per això li volem demanar si us plau que incloguin la pacificació de l’entorn de la nostra escola en aquests documents i que reservin una mica de pressupost per a executar-ho», apunten en la carta.

«Per això li volem demanar una reunió, juntament amb la cap del servei d’educació i el cap de la Guàrdia Urbana, perquè els expliquem bé tot això i les idees que tenim, i ens ajudin a buscar solucions. Sembla que aquesta és la seva feina i la de les regidores, oi?», demanen a continuació.

Per un altre costat, també continuaran el treball pedagògic al voltant iniciat a finals del curs passat. «El curs anterior els alumnes de sisè van construir un sonòmetre que junt amb un semàfor avisa en quins moments el soroll sobrepassa el nivell màxim recomanat en un àmbit escolar com el nostre. Enguany s’acabarà aquest projecte i també es treballarà tot allò relacionat amb la pacificació del trànsit rodat en l’entorn del centre educatiu», explica Paniagua.