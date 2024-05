Les famílies de l'escola Prat de la Riba de Reus tornen a manifestar-se per exigir la pacificació de l'entorn del centre

Les famílies de l'escola Prat de la Riba de Reus han tornat a manifestar-se per exigir la pacificació de l'entorn del centre. En concret, demanen que el tram final de l'avinguda Prat de la Riba sigui «només» per a vianants i reduir el trànsit al passeig Sunyer, coincidint amb la sortida dels alumnes.

Sota el lema 'Fem més soroll que els cotxes', una cinquantena de persones s'han dirigit des del col·legi fins a l'ajuntament amb càntics com 'escola segura' i 'cotxes no'. Tot i que els manifestants preveien reunir-se amb la regidora de Mobilitat, han lamentat no haver rebut resposta per part seva. És el quart divendres consecutiu que surten al carrer, després que un vehicle bolqués prop de l'entrada principal de l'escola el passat 30 d'abril.

