Sandra Guaita i Fito Luri es posen en la pell d’una persona cega

Dijous per la tarda, dintre de les activitats de la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya, sota el lema IGUALS. Per a avui. Per a demà, Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, i el cantautor Fito Luri, van acceptar el repte de posar-se en la pell d’una persona cega i, amb antifaç, bastó i guiats per un tècnic en rehabilitació de l’ONCE, van realitzar activitats pròpies del dia a dia a les fosques.

Els convidats van dur a terme petits reptes propis del dia a dia de les persones cegues o amb discapacitat visual greu. Guaita i Luri van passejar a cegues pels carrers de la ciutat, experimentant de primera mà les dificultats de mobilitat de les persones cegues a la via pública. Un cop a l’agència, ambdós es van preparar el berenar sense veure.

Finalment, Fito Luri, amb ulleres de simulació de diferents patologies oculars, va acceptar el repte de llegir algunes de les lletres de les seves cançons i cantar a les fosques.

L’activitat tenia com a objectiu conscienciar a la societat de com és la vida diària d’una persona cega o amb discapacitat visual greu i donar a conèixer la tasca que fa l’ONCE per normalitzar-la el màxim possible.

L’acte va comptar amb la participació de Fran Sánchez, director de l’ONCE a Reus i afiliats i afiliades de l’agència.