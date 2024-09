L’ONCE organitza un esmorzar a cegues amb els darrers quatre alcaldes de Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Com s’orienten les persones cegues a l’hora de menjar? Ahir van descobrir la resposta els darrers quatre alcaldes de Tarragona, els quals van viure en les seves pròpies carns les dificultats que ha d’afrontar algú amb discapacitat visual greu en una acció tan quotidiana com és menjar. Joan Miquel Nadal, Josep Fèlix Ballesteros, Pau Ricomà i Rubén Viñuales van participar en l’esmorzar a cegues que va organitzar l’ONCE al restaurant La Cuineta.

Un cop asseguts a taula, els batlles van posar-se un antifaç, disposats a fer un petit tast del dia a dia d’una persona cega. No trigava a arribar el pa i el primer plat. La propietària del restaurant, Celia García, donava indicacions als comensals: una llonganissa al centre, fesols «a les sis» i mig tomàquet «a les dotze». La tècnica de rehabilitació de l’ONCE, Laura Blanco, explicava que una forma efectiva per guiar és fent referència a les agulles del rellotge.

Ella també donava instruccions als alcaldes a l’hora de localitzar els diferents elements que hi havia sobre la taula, arrossegant la mà per evitar fer caure les copes o les ampolles d’aigua. Després d’uns primers minuts desorientats, els batlles es van adaptar ràpidament. L’àpat va deixar molts moments graciosos, com el de Nadal agafant el ganivet del revés o el de Ricomà omplint-se la copa de vi fins dalt. «Costa saber si està molt plena l’ampolla», reconeixia entre riures.

Ballesteros, per la seva banda, admetia que havia fet «trampa» utilitzant els dits, mentre que Viñuales destacava que les converses entre ells no eren les mateixes que abans de posar-se l’antifaç, perquè tots estaven concentrats en el menjar. Només Ballesteros va deixar el seu plat net, ja que la resta va deixar-se algun fesol pel camí. L’esmorzar es va complicar quan va arribar la sípia. Tot i que estava tallada, els alcaldes havien de batallar de valent per clavar-hi la forquilla.

També era complicat portar-se a la boca les patates fregides que hi havia al plat. Molts cops ho intentaven sense èxit. Els alcaldes van trobar més facilitats amb les postres, una crema anglesa amb gelat de vainilla. Viñuales, que va ser el més murri, no va utilitzar la cullera i s’ho va beure directament. Els quatre batlles asseguraven que, durant l’àpat, no s’havien estressat. Sobretot, perquè eren conscients que es podien treure l’antifaç en qualsevol moment.

Aquest esmorzar a cegues és una de les activitats de la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya, sota el lema IGUALS. Per a avui. Per a demà, que tenen Es van mostrar les dificultats que es troba algú amb una discapacitat visual com a finalitat, entre altres, de sensibilitzar la ciutadania sobre les dificultats a les que s’enfronten les persones amb ceguera o reivindicar la importància de la igualtat d’oportunitats per a tothom.

Un ambient distès

L’ambient va ser molt distès. Hi havia molta complicitat entre els alcaldes, que estaven acompanyats pel director de l’ONCE a Tarragona, Josep Vila-seca, qui feia gala del seu gran sentit de l’humor, i altres membres de l’entitat. El Nàstic, els esportistes paralímpics del territori i Santa Tecla eren alguns dels temes que centraven la conversa. També parlaven de la «responsabilitat» i la «plena dedicació» tant dels batlles com dels membres de l’ONCE, els quals aprofitaven per fer arribar algunes de les seves demandes a l’actual alcalde.