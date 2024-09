Guaita diu que vigilaran perquè es compleixin els terminis i els serveis alternatius pel tall ferroviari

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha anunciat que el seu govern vigilarà perquè Renfe i Adif compleixin els terminis màxims per executar les obres del corredor mediterrani que afectaran la circulació durant cinc mesos a partir d'aquest mes d'octubre. A més, ha assegurat, vetllaran també perquè la informació arribi adequadament a la ciutadania. «Estem tenint reunions periòdiques i comunicació constant amb Adif, Renfe i Rodalies», ha assegurat.

Guaita ha recordat que els usuaris de l'estació de Reus, amb el desviament dels combois per la línia de Pixamoixons, no hauran de fer transbord per viatjar a Barcelona o a la inversa, si bé el trajecte s'incrementarà en «deu o quinze minuts més».

En aquest sentit, ha precisat que l'ús de busos com a alternativa de transport des de l'estació de Reus només es preveu en el cas d'incidències del servei ferroviari.