Els busos per suplir els talls de Renfe sortiran des de l'avinguda Roma a Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona i Renfe van acordar ahir que els usuaris que agafin un autobús a Tarragona cap a Sant Vicenç de Calders ho facin a unes parades habilitades a l’avinguda Roma, al mateix xamfrà de l’estació d’autobusos. Així ho van plantejar els tècnics municipals ahir als tècnics de Renfe a una nova reunió que es va produir per tancar els darrers serrells abans del tall de les vies per les obres del túnel de Roda de Berà.

El consistori va plantejar un canvi al voltant de la plaça Imperial Tàrraco. «Creiem que la nova ubicació de les parades d’autobús facilitarà i molt la mobilitat dels usuaris, que ja es veuran perjudicats per les obres al túnel de Roda de Berà i que implicarà que s’interrompi la circulació de trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders», explica el conseller de Territori, Nacho García Latorre.

Inicialment s’havia decidit situar les parades d’autobús amb origen i destí Tarragona davant de l’antiga Facultat de Lletres de la Plaça Imperial Tàrraco, «però els tècnics municipals van continuar donant tombs a aquesta proposta amb l’objectiu de perjudicar el mínim als usuaris, que ja ho estaran prou amb la interrupció de trens. D’aquesta manera, situant les tres parades a l’avinguda Roma serà menys traumàtic que fer-los creuar fins a l’antiga Facultat de Lletres tenint en compte que serà qüestió de setmanes que entrarà en funcionament l’intercanviador de Battestini», remarca García Latorre. Així mateix, aquesta nova ubicació també permetrà disposar d’un punt d’informació de Renfe a l’interior de l’estació d’autobusos i també hi haurà informadors a les andanes del recinte.

L’altra parada serà davant de l’estació de trens

Per altra banda, hi haurà una segona parada davant de l’estació de trens. A tocar de la parada ja existent de l’EMT i la que té la Generalitat de Catalunya davant el Recinte Firal se situaran 3 parades més d’autobusos per la baixada i pujada de passatgers amb destí/procedència Sant Vicenç de Calders per agafar el tren en direcció a Barcelona o els que provenen de Barcelona i continuïn el trajecte en tren direcció Saragossa. Aquestes tres parades seran només de càrrega i descàrrega de passatgers, per facilitar la mobilitat d’aquesta via.

A la plaça dels Carros es disposarà de 6 zones d’estacionament dels autocars d’espera per anar a l’estació de trens. Això implica un reordenament viari d’aquesta plaça per permetre l’estacionament dels autobusos contractats per la Renfe.

En definitiva, els punts de parades i estacionaments d’autocars quedaria de la següent manera:

Estació de RENFE: Disposaran de tres parades per a la càrrega i descàrrega de viatgers que no tinguin destí/origen Tarragona.

Plaça dels Carros: Disposaran de 6 zones d’estacionament dels autocars d’espera per anar a l’estació de tren.

Battestini: Càrrega i descàrrega de viatgers que tenen únicament origen i destí Tarragona:

Mentre no finalitzin les obres de l’intercanviador (finals d’octubre) es disposarà de 3 parades per la càrrega i descàrrega de viatgers al vial lateral de l’avinguda Roma al costat de Battestini i l’estació d’autobusos.