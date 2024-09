L'Aeroclub de Reus vol abandonar l'aeroport i traslladar-se a un nou aeròdrom a la Conca de Barberà

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reial Aeroclub de Reus Costa Daurada està determinat a abandonar les instal·lacions que té a l'aeroport de Reus des del 1936 i traslladar-se a un nou aeròdrom que s'hauria de construir a la Conca de Barberà. L'arribada d'un nombre important d'avions de passatgers a l'estiu fa que l'entitat tingui cada vegada menys hores de vol disponibles, fet que limita la seva activitat i dificulta el funcionament de l'escola de pilots.

L'Aeroclub i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà ja han signat un conveni de col·laboració «per a l'estudi de viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de la promoció d'un aeròdrom al terme municipal de Montblanc», però el consistori demana conèixer on s'ubicaria exactament per saber-ne les implicacions.

Respecte les necessitats de trobar una nova ubicació per l'Aeroclub, el seu president, Enric Morralla, comenta que el nou aeròdrom garantiria tenir més hores de vol perquè l'escola de pilots «creixi». Alhora, valora positivament la Conca de Barberà perquè és un dels pocs espais del Camp de Tarragona «que queda sense edificar», una particularitat que a la costa és molt més complicada.

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Joan Canela, també destaca l'emplaçament «estratègic» de la comarca. «El coll de Lilla i la serralada fan de pantalla. Si mai hi hagués alguna emergència química -a Tarragona-, aquí és un punt d'operacions interessant», afirma.

Així doncs, les primeres informacions apunten que el nou aeròdrom se situaria en terme municipal de Montblanc però al límit amb Pira, Blancafort i a prop també de l'Espluga de Francolí. Tindria una pista de 1.600 metres de longitud, espai per oficines i aules per l'escola de pilots, tant d'avions com de drons, que ja té l'Aeroclub de Reus.

En aquestes instal·lacions hi operarien avionetes i helicòpters, i d'entrada es descarta que hi hagi vols comercials. En una fase posterior es construiria un hangar. Respecte els terminis de posada en funcionament, l'escenari més optimista se situa a finals del 2027, si bé Morralla és conscient de les dificultats administratives i es decanta més pel 2028 o fins i tot el 2029.

Discrepàncies

Aquest dilluns es va celebrar un Consell d'Alcaldes de la Conca de Barberà on es va exposar als batlles el conveni signat entre l'ens comarcal i l'entitat. El president de l'Aeroclub de Reus ha assegurat que són les administracions públiques de la comarca «les que han de fer una proposta» d'ubicació.

En canvi, el president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Joan Canela, ha explicat que l'Aeroclub «treballa amb la intenció que l'aeròdrom es faci en terme municipal de Montblanc». Tot i això, ha defensat que per la institució és un projecte «d'àmbit comarcal».

«No ens podem tancar a un sol municipi, sinó que si els estudis obren la possibilitat d'altres indrets, no hi ha la porta tancada» a que es pugui escollir un altre emplaçament, ha raonat.

Per la seva banda, el batlle montblanquí, Oriol Pallissó, ha indicat que a la trobada en cap moment es va posar damunt la taula quin municipi acolliria l'equipament, un fet que el va «sorprendre». «El conveni diu que serà a Montblanc, però quan preguntes de si afecta al teu terme, diuen que potser hi ha altres opcions. Quan ho clarifiquin, l'Ajuntament serà qui ho haurà de validar», ha afirmat.

A més, ha criticat la manera de fer de l'ens supramunicipal perquè «el Consell Comarcal no pot signar un conveni que afecti un terme municipal sense que l'ajuntament en qüestió ho avali» i ha posat de manifest que el consell «no té terrenys a la comarca» per dur a terme un projecte d'aquestes característiques. Finalment, ha remarcat que per fer l'estudi de viabilitat, cal saber en quin lloc exacte es vol fer l'aeròdrom.

