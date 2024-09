La segona edició de ‘Reus 1900. Festa Modernista’ dobla els actes programats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de l’èxit de la primera edició de l’any passat, en què es van exhaurir les entrades de totes les activitats plantejades i es van registrar més de 10.000 assistents, arriba la segona edició. La festa se celebrarà els dies 27, 28 i 29 de setembre amb més d’un centenar d’activitats entre recreacions de carrers, rutes, visites teatralitzades, espectacles, tallers, obertura d’espais patrimonials...

Si el 2023, Any Domènech i Montaner, la temàtica de la festa va ser precisament l’arquitecte per la seva forta vinculació amb la ciutat, per a enguany l’eix central és el comerç, L’any 1900, Reus bullia com a ciutat comercial i, de fet, la ciutat conserva molt comerços centenaris que són una bona mostra d’aquesta fortalesa històrica que té Reus com a ciutat de comerç. Per tant, volem retre un homenatge al teixit comercial, que ja a principis del s.XX, va fer que Reus sobresortís pel seu caràcter capdavanter i que exercís de capital econòmica de la seva àrea d’influència.

I precisament com que el tema serà el comerç, «Reus 1900. Festa modernista» creixerà, més enllà de la plaça del Mercadal, cap a alguns dels carrers que conformen les principals artèries comercials del centre de la ciutat. És per aquest motiu que, els dies 28 i 29 de setembre, més d’un centenar d’actors figurants de diferents companyies teatrals de la ciutat recrearan escenes quotidianes del Reus 1900.

A més membres de les companyies del Bravium Teatre, Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia, Orfeó Reusenc i TEBAC protagonitzaran diverses píndoles teatrals que giraran entorn del comerç i la ciutat de Reus com a motor industrial. Aquestes escenes, que s’aniran repetint durant tot el cap de setmana, han estat guionades per l'escriptor Antoni Veciana.

Aquesta edició, doncs, fa una proposta més ambiciosa en què la plaça del Mercadal seguirà sent un dels principals punts d’escenografia i recreació però que també incorpora la plaça Prim així com els carrers Monterols, Llovera i annexos on aquestes recreacions històriques s’aniran succeint. Però no només recreacions històriques, també es comptarà amb la participació del grup de l’Associació de puntaires de Reus, la Colla Sardanista Roses de Tardor, la coral de l’Orfeó Reusenc o el grup Cinc Quarteres que amenitzaran les places amb la seva activitat.

La plaça del Prim serà el punt neuràlgic pensat per les activitats infantils, amb una pianola que amenitzarà durant tot el dia la festa i jocs tradicionals d’època que endinsaran el més petits al Reus del 1900. També pensat pel públic familiar l’espectacle itinerant de circ “Il Criceto” de Traüt Espectacle i el muntatge de projeccions circenses “La Llanterna màgica” de Jordi Pujades que tindrà lloc al Castell del Cambrer.

Cal destacar la implicació del teixit comercial i les seves associacions que tindran un paper fonamental amb la decoració dels aparadors, vestint als treballadors i decorant els aparadors i façanes dels seus establiments. Igual com l’any passat, els restauradors també se sumen a aquesta iniciativa preparant menús i plats típics del moment.

Aquesta segona edició també creix amb activitats i noves experiències per conèixer el patrimoni modernista de la ciutat i el principals edificis també es vestiran de gala. La Casa Navàs, l’Institut Pere Mata, la Casa Gasull i el Gaudí Centre comptaran amb activitats extraordinàries, que només es podran veure durant el cap de setmana de la ‘Reus 1900. Festa Modernista’, i que permetran al visitant redescobrir aquest patrimoni de manera molt diferent.

La Casa Navàs estrena l’espectacle teatral ‘Entre teles’, d’Irene Benavent i amb una desena d’actors. Aquest muntatge recrearà el dia a dia de la històrica botiga tèxtil a a la rebotiga de la casa, un espai no visitable fins ara i especialment obert per la festa. L’interior de l’edifici modernista també es podrà veure amb la visita «Una nova manera de viure» on el personal de servei de la casa ens farà reviure la vida quotidiana de principis del segle XX. Ambdós projectes són de nova creació i només es podran gaudir durant la celebració de la festa modernista.

Les activitats que ens permetran descobrir l’Institut Pere Mata amplien la seva diversificació per arribar a tots els públics. Cal destacar les visites teatralitzades, familiars i tallers oferts per Còdol Educació i Reus Promoció, així com la possibilitat d’escoltar, de la mà de les seves autores Carme Merlo i Núria Capella, el conte ‘Els hexàgons daurats. L’Apis coneix Lluís Domènech i Montaner’ en un entorn immillorable. També, els infants que visitin l’Institut Pere Mata, podran experimentar als jardins del Pavelló dels Distingits, l’univers de l’arquitecte jugant amb els jocs educatius creats expressament per l’Institut Domènech i Montaner durant l’any de la celebració de la commemoració dels 100 anys de la seva mort. A més, el públic també podrà aprofitar l’ampliació dels horaris d’obertura per conèixer el nou espectacle immersiu i la maqueta del projecte original del mateix edifici ja que aquests permeten al visitant aprofundir en el coneixement de la pròpia institució.

En aquesta edició també cal subratllar l’obertura de la Casa Gasull que també estrena l’espectacle teatral ‘Balconades per veure i per ser vistos’, a càrrec de la Gata Borda dirigit per Ester Cort. Aquestes representacions ens faran reviure la vida quotidiana dels senyors Gasull i el seu personal de servei en aquest magnífic edifici. Per la seva banda, el Casal de Joves la Palma també proposa un scape room que ens endinsarà en una activitat on només la perspicàcia dels concursants podrà resoldre el misteri.

El Gaudí Centre, com a centre d’interpretació per conèixer els orígens del geni, també se suma a aquesta festa i ofereix la possibilitat de descobrir aspectes desconeguts de l’arquitecte amb diferents visites dinamitzades, accessibles i adaptades, així com tallers per a grans i petits.

Si bé, aquests quatre edificis concentren la majoria d’activitat, per aquesta segona edició s’han organitzat diferents visites, tastos i rutes que permetran al visitant conèixer la història dels edificis més singulars durant el Reus del 1900. Patrimoni com l’Ajuntament, el Palau Bofarull, el Teatre Fortuny, El Círcol de Reus, el Centre de Lectura, l’Estació Enològica o el Campanar obriran les seves portes al visitant. Especialment rellevants són les obertures d’espais insòlits com el Taller d’Hipòlit Montseny -que s’obra per primera vegada al públic en general-, el Mas Tutusaus o les Escoles Prat de la Riba. A aquestes visites s’hi han de sumar les rutes històriques de carrer explicades per Ans Educació, La Teva Ruta i Auriga Serveis Culturals que permetran al visitant conèixer la història de la ciutat des de diferents punts de vista.

També hi haurà espectacles i música per a tots els gustos: teatre i dansa al Casal de les Dones amb la Companyia Els Rentadors, el cabaret ‘Lliçons al camerino’ al Jardí de la Casa Rull amb la companyia La Feréstega i escenes teatrals en homenatge a Àngel Guimerà, per celebrar la commemoració dels 100 anys de la seva mort, amb ‘Maria Rosa’ d’Amelie Produccions i l’estrena de ‘Soc Àngel Guimerà’ de Jordi Folck que clourà la festa.

Una altra de les novetats importants d’aquest ‘Reus 1900. Festa Modernista’ serà la festa obrera que tindrà lloc a La Palma de Reus per recrear l’activitat de les societats recreatives de l’època. Aquesta iniciativa estarà impulsada per l’Associació Mandrília en col·laboració amb el Casal Despertaferro que oferirà un sopar popular. La música anirà a càrrec de Fenya Rai!, grup que amenitzarà la nit amb un ball popular.

Aquests quatre eixos d’actuació, comptaran també amb una selecció de tallers que tindran lloc, principalment, a la Llotja de Reus amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Reus. S’han programat tallers d’esgrima, armes i de picapedrer.

També hi haurà un seguit d’exposicions que ajudaran al visitant a comprendre l’època amb una mostra de vestits tradicionals del Ball de Diables de Reus, de la documentació dels arxius originals de Domènech i Montaner creada per l’Arxiu de Reus i Baix Camp, de la Societat Recreativa La Palma a càrrec de l’Associació. Mandrília, la mostra dels Projectes no executats de Lluís Domènech i Montaner al Círcol i una exposició fotogràfica creada per Fotocat al hall del Centre de Lectura de la primera edició de la ‘Reus 1900. Festa Modernista’.

Per reforçar els vincles entre ciutats modernistes, enguany, la ciutat convidada a la ‘Reus 1900. Festa Modernista’, serà Terrassa. Una ciutat amb un extens patrimoni industrial de l’època i amb la fira modernista degana de Catalunya que aquest 2024 ha celebrat la 21a edició. La Fira Modernista de Terrassa serà present durant la festa amb activitats de recreació i la presència dels gegants la Roseta i el Magí que estaran exposats a la porta de l’Ajuntament.

La posada en marxa de la primera edició va ser possible gràcies a tot el teixit associatiu, cultural, comercial i empresarial, i és en aquest sentit que des de l’Agència de Promoció de Ciutat i la Casa Navàs es vol fer una crida a tota la ciutadania per animar-los a participar i gaudir d’aquesta segona edició. Amb aquest objectiu s’ha creat un protocol de vestuari que es pot trobar a la web www.reus1900.cat i s’han organitzat diferents tallers d’indumentària tant a la Casa Navàs com a diferents Centres Cívics de la ciutat.

Cal esmentar, també, que aquesta edició compta amb nombroses activitats i visites accessibles com la visita guiada amb llengua de signes en català al Gaudí Centre, a l’Institut Pere Mata o el rally de descoberta al centre d’interpretació de Gaudí per a persones amb condició autista o d’altres sensibilitats i/o condicions.

Un dels objectius principals de la celebració d’aquesta festa és la de fer valdre el llegat de l’època més gloriosa de la ciutat i reforçar la marca «Reus ciutat modernista» per posicionar Reus com una de les ciutats modernistes de referència a Europa.

La Reus 1900. Festa Modernista està organitzada conjuntament entre l’Agència de Promoció de Ciutat de l’Ajuntament de Reus i la Casa Navàs.

