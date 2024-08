Aigües de Reus incorpora 50 nous sensors acústics per detectar possibles fuites a la xarxa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aigües de Reus ha incorporat recentment una cinquantena de sensors acústics que perfeccionen els treballs que es duen a terme de manera continuada per a la localització de fuites a la xarxa de la ciutat, amb l’objectiu de garantir la màxima eficiència del sistema de subministrament. Aquests sensors es monitoritzen diàriament, de la mateixa manera que es controlen telemàticament els cabals d’entrada i sortida d’aigua, així com les pressions existents en tota la xarxa d’abastament.

El control i vigilància de la xarxa de subministrament és una de les feines essencials del dia a dia en tot servei de gestió d’aigua. En aquest sentit, la xarxa de distribució de la ciutat de Reus disposa des de fa anys de sistemes de monitoratge, que, per exemple, permeten visualitzar en temps real les variables de cabals i de pressions a tota la xarxa de distribució. Igualment, mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG), es disposa d’informació geogràfica de totes les xarxes i de tot un seguit de dades, detalls i paràmetres que permeten detectar possibles incidències o avaries d’una manera ràpida i eficient.

Monitoratge quotidià

La cinquantena de sensors acústics (anomenats prelocalitzadors) que ara s’han instal·lat es monitoritzen diàriament mitjançant la transmissió de dades a la plataforma de telecontrol de l’empresa, que és on s’analitza tota la informació obtinguda. La detecció de fuites a la xarxa mitjançant l’acústica no és cap novetat, i històricament s’han fet servir sistemes d’escolta de tota manera. Els aparells actuals, però, incorporen tecnologia de primera línia i s’integren al sistema de monitoratge continuat, amb la qual cosa és possible detectar fuites en qualsevol moment i des del centre de control.

El so de l’aigua

En aquesta mateixa línia, en breu, es preveu la instal·lació d’una xarxa d’hidròfons, que són equips que analitzen el so de l’aigua quan circula a través d’una canonada. Aquest és un sistema que perfecciona el monitoratge pel que fa al comportament de les canonades de grans dimensions, ja que permet detectar petits canvis en la circulació de l’aigua que, sovint, alerten amb prou antelació de l’aparició de fuites importants o del risc de trencament dels tubs.

Control de principi a fi

Aquests recursos es mesuren a l’entrada de la xarxa que transporta l’aigua des dels dipòsits fins a cadascun dels sectors en què s’estructura la distribució de l’aigua per tot el terme municipal. Per fer-ho possible, es disposen de cabalímetres de control que permeten mesurar i predir amb eines d’Intel·ligència Artificial els cabals d’aigua que circulen a cada moment, com també fan possible la detecció de desajustos quan els cabals que hi ha a la xarxa difereixen dels cabals previstos.

La ciutat de Reus s’ha estructurat en 30 sectors independents on es distribueix l’aigua a través d’una xarxa de canonades i que, mitjançant escomeses, arriben fins als domicilis, empreses i comerços. En cadascun d’aquests sectors es disposa d’una o dues entrades que mesuren i controlen el cabal d’arribada de l’aigua. El monitoratge permet establir les corbes de cabals diaris, i així poder detectar els consums anòmals. Tot plegat permet anticipar-se al màxim en la detecció de fraus, pèrdues d’aigua o d’altres problemes en l’abastament.

Control de pressions

Una altra eina que permet un control sobre l’eficiència de la xarxa és el control de pressions. Si la pressió de l’aigua és necessària per poder-la conduir a través de la xarxa de canonades, també és veritat que les pressions elevades són un gran enemic en la seva vida útil. És per això que en les hores nocturnes, en condicions de baix consum i alt nivell d’aigua als dipòsits, la regulació de la pressió permet allargar la vida de tots els elements que configuren la xarxa de subministrament.

Campanyes de detecció de fuites

Al llarg dels darrers mesos, s’han revisat intensivament quatre sectors de distribució, que han aconseguit identificar un reduït nombre de fuites i millorar el rendiment de cadascun dels trams. S’han identificat fuites anomenades ocultes, que no afloren a la superfície. Igualment s’han localitzat escomeses de reg de la jardineria municipal que per errors en la programació presentaven consums permanents, cosa que ja s’ha pogut esmenar

