Veïns de Reus proposen una ubicació alternativa de l’estació d’autobusos

Un grup de veïns de Reus es constitueixen en la Plataforma de Defensa Parc Mas Iglesias per evitar que l’estació d’autobusos es traslladi a aquest indret. Tal com es va anunciar el passat mes de juny, el govern municipal pretén traslladar l’estació d’autobusos al Parc Mas Iglesias, una decisió que aquests veïns no comparteixen.

«No té sentit que diguin que volen més espais verds a la ciutat, però després eliminin un dels més importants que tenim. El parc Mas Iglesias és un dels pocs que està integrat en una zona residencial de la ciutat», apunta el portaveu de la plataforma, Òscar Mendoza.

Les queixes

Mendoza assenyala que Reus ja està en una situació delicada pel que fa a l’espai dedicat a zones verdes. Segons dades del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya de l’any 2019, Reus tan sols dedica 6,8 metres quadrats de zones verdes per habitant.

D’aquesta manera, es col·loca com el tercer municipi català amb més de 50.000 habitants amb menys metres quadrats de zona verda per habitant, tan sols per darrere de Santa Coloma de Gramanet i l’Hospitalet de Llobregat.

A més, un altre punt que critiquen és la massificació del trànsit en un espai residencial i a la vora de centres educatius. «L’estació estarà a menys de 10 metres de 3 centres escolars; l’escola Eduard Toda, l’institut Roseta Mauri i la futura escola bressol l’Ametller.

El portaveu considera que això augmenta la contaminació de l’aire i acústica i el perill d’accidents de trànsit en l’entorn escolar. «Sembla que els polítics no tinguin empatia, ells voldrien que els seus fills anessin a l’escola en aquestes condicions?», reflexiona Mendoza.

Proposta alternativa

Per part de la plataforma, proposen que la nova estació d’autobusos es col·loqui en un solar situat entre l’avinguda Universitat i la línia del tren i es construeixi el pont que connecti l’avinguda de Salou amb l’avinguda Universitat.

«D’aquesta manera complim amb les directrius de les zones de baixes emissions, desplaçant-ho encara més lluny d’aquesta, l’estació continua estant més o menys a la mateixa distància de la futura estació de tren de Bellissens i desenvolupa un creixement real de la ciutat pel sud», defensa el portaveu.

Per un altre costat, Mendoza també argumenta que es podria ampliar el pàrquing exterior de l’Hospital Sant Joan de Reus, just al costat de l’estació d’autobusos i servint com aparcament pels visitants que podrien utilitzar el transport públic per anar al centre de la ciutat o anar a peu.

«Hem de buscar solucions amb la mirada posada en el futur, amb la qualitat de vida dels ciutadans com a principal objectiu i no el benefici dels turistes, que venen i marxen. Amb aquests se’ls ha de donar solucions com poder aparcar bé o desplaçar-se amb facilitat per la ciutat», defensa el portaveu de la plataforma.