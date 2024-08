Reus millora l'eficiència energètica del parc d'habitatges municipals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus, a través de l'empresa municipal Redessa, ha adjudicat el contracte per millorar l’eficiència energètica de la promoció d’habitatges d’HPO de Mas Bertran I. El contracte s'ha adjudicat a Qualital Smart Window SL per un import de 231.349,22 euros (IVA inclòs).

En paral·lel, l'Ajuntament rehabilitarà la façana de la Casa dels Mestres, el bloc d’habitatges de propietat municipal del passeig Mata, amb el mateix objectiu de millorar-ne l’eficiència energètica. Es calcula que l'execució del projecte suposarà un estalvi del consum energètic de l'edifici del 67,41%. El contracte d’obres es troba actualment en fase de licitació, amb un pressupost de 276.104,47 euros (IVA inclòs). El termini d’execució de les obres s’estima en 3 mesos a partir de la data de formalització del contracte.

Mas Bertran

L’actuació als habitatges de Mas Bertran se centra principalment en la millora de l’aïllament de la façana i la substitució de les fusteries dels 30 habitatges que l’integren. La finalitat d’aquesta intervenció és aconseguir una disminució en la demanda energètica de l’edifici. Aquest sistema s’instal·larà a la façana del carrer Pintor Fuster i a les zones que tenen una pitjor orientació.

Les obres tenen un ajut de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per valor de 113.271 euros, provinents dels Next Generation.

Les obres tenen un termini d’execució de 3 mesos i està previst que es realitzin durant el segon trimestre de 2024.

Casa dels Mestres

La Casa dels Mestres és un bloc de 28 habitatges de titularitat municipal, integrats tots en la Borsa de Lloguer de Reus. Consta de planta baixa i tres plantes pis, i va ser construït l’any 1951. La tipologia constructiva de l’envolvent de l’edifici ha quedat obsoleta amb el pas dels any. Per resoldre-ho, es modificarà les façanes, incorporant aïllament tèrmic per l’exterior de la façana existent. La intervenció consistirà en millorar l’eficiència energètica de l’envolvent, revestint la façana amb aïllament tèrmic per l’exterior. S’utilitzarà un sistema tipus SATE amb planxes d'aïllame nt tèrmic de poliestirè expandit de 12cm de gruix, revestides exteriorment amb diverses capes de morter polimèric.

La intervenció de la reforma de la façana de la Casa dels Mestres és objecte d’un ajut a la rehabilitació energètica concedit per l’Institut Català de l'Energia (ICAEN). L'ajut de 106.300,22 euros procedeix dels fons europeus Next Generation.

Et pot interessar